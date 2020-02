Ve středu 22. ledna přivítali žáci osmých ročníků mezi sebou vzácného hosta. Byl jím pan Pavel Petrman, uznávaný IT odborník zabývající se ochranou osobních dat a bezpečím na internetu.

Pavel Petrman, uznávaný IT odborník zabývající se ochranou osobních dat a bezpečím na internetu, besedoval na ZŠ Mikuláše z Husi v Táboře. | Foto: Hana Prošková

Děti dnes používají internet každý den a příliš si nelámou hlavu s tím, co se děje s jejich osobními daty. Pavel Petrman žákům během dvouhodinového programu objasnil, co se vlastně skrývá za tím, že jsou jejich oblíbené sítě zdarma, jak nakládají firmy s jejich osobními daty a na co si dát při práci s internetem pozor.