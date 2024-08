Měli svůj hudební set rozdělený na 3 části, v nichž samozřejmě předvedli průřez celou tvorbou, přičemž ten prostřední byl zaměřen na písničky z jejich poslední desky Popojedem. Nebáli se ani využít skladbu, kterou kdysi stvořil Johann Sebastian Bach nebo tu, kterou doposud ocenila pouze manželka kapelníka Marka Cihláře. Vězte, že minimálně autor článku, ji po nich bude i nadále vyžadovat. Byly to velmi příjemně strávené chvilky, ve (kdo by snad netušil) Veselí nad Lužnicí.Kdo by je ještě chtěl tento týden slyšet, tak v pátek 30.8., tj. dnes zahrají v Plané nad Lužnicí a v sobotu na srazu rodáků ve Zlukově a v Tučapech na slavnostech obce.