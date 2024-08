Akci pořádá Veterán Klub Chýnov ve spolupráci s Městem Chýnov. Od 10:30 do 12:30 hod. se budou moci diváci kochat krásou vystavovaných exponátů. Poté bude odstartována společná, 63 km dlouhá vyjížďka do přes Choustník, Tučapy do Deštné, kde bude na náměstí hodinová zastávka a odtud přes Černovice zpět do Chýnova. Startovné činí 300CZK a zahrnuje oběd a upomínkové předměty. Pro diváky je vstupné dobrovolné.

Jako VIP host se v Chýnově objeví bývalý motocyklový závodník Jaroslav Homola, účastník Mistrovství světa v motokrosu v 60. letech minulého století a tovární jezdec Jawy, vítěz závodu Mistrovství světa v Německu v královské třídě 500ccm z roku 1969, který bude mít na místě autogramiádu. Mezi vystavovateli nebude chybět ani známý sběratel historických motocyklů, českobudějovický Petr Hošťálek, který v Chýnově vždy představí nějakou motocyklovou raritu.

Bude oceněno pět účastníků srazu, vypsané kategorie se všichni zúčastnění dozvědí až na místě, připraveny jsou zajímavé ceny.

Za Veterán Klub Chýnov Evžen Zadražil