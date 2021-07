Malíř Ladislav Kulhavý je bytostný krajinář a přestože žije v pražských Hrnčířích, jižní cíp republiky si nese uložený hluboko srdci, stejně jako oblíbenou Vysočinu. Je totiž pokračovatelem velikánů, jakými byli: Gustav Macoun, Gustav Porš či František Kaván, s ambicemi sice skromnějšími a s křídly méně rozevřenými v letu za oceněním. Limity svého nadání boří s o to větší upřímností a citlivým přístupem k námětu, jako k nevinné dívce, pro které první vášnivější polibek znamená velké odevzdání.

Kulhavý prokazuje svůj vztah k Bechyni klasickým zachycením podoby zámku za pražícího léta, ale překvapuje i mistrně zvládnutým pohledem na cestu k řece od Hrnčířství U tří medvědů (Na Parkánech) anebo zaujme zobrazením Kozího plácku, který ve skutečnosti znamená málo pro běžného chodce. Až právě on ho ochutí barvami ze své palety a učiní to zapomenuté místo nadmíru přitažlivým v celé jeho krásné tajemnosti. A najednou si divák dokáže vsadit do tohoto zákoutí i příběh, utkaný z jeho vlastní fantazie. Autor se prezentuje v galerii také jako zručný kreslíř, kterému jsou tušové kresby malým můstkem k olejomalbě.

Na dalších obrazech nás "stěhuje" do Českého Krumlova, odkud se pak vydává jako šťastný poutník jihočeskou krajinou. Na vernisáži již tradičně s velkým ohlasem zazpívala Michaela Katráková, která tentokrát přišla i se svojí kouzelnou, čtyřměsíční dcerkou. Prodejní kolekce obrazů malíře Kulhavého se bude vystavovat celý červenec, ale je otázkou, zda vydrží jako celek. Už dva dny po vernisáži našlo pět krajin nové majitele. V srpnu se můžeme těšit na výstavu obrazů herečky a malířky Jarmily Švehlové, která expozici svých prací osobně uvede.



Pavel Šmidrkal