V roce 1976 přišel k fotbalistům Tábora a od té doby už je neopustil. Lékař Josef Balík patří k legendám klubu FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY FC SILON Táborsko a Ligová fotbalová asociace (LFA) se jeho dlouholetou práci rozhodla ocenit.

Lékař FC Silon Táborsko Josef Balík získal cenu Františka Hrdličky. | Foto: Dan Mikulička

Rodák ze Lhýšova u Šebířova proto obdržel v sobotu 19. srpna před domácím utkáním s Vyškovem Cenu Františka Hrdličky za sezonu 2022/23. Sobotní ceremoniál si v hledišti nenechali ujít náměstek jihočeského hejtmana Pavel Hroch, poslanec Pavel Klíma, europoslankyně Radka Maxová, tajemník Městského úřadu v Táboře Lubomír Šrámek, předseda dozorčí rady SK Dynamo ČB Radomil Procházka.

Cenu Františka Hrdličky uděluje LFA od roku 2017. Dostávají ji funkcionáři členských klubů, které LFA oceňuje za jejich činnost a přínos profesionálnímu fotbalu v Česku. Do prestižní společnosti laureátu nově patří současný lékař FC SILON Táborsko Josef Balík.

„Pan Balík je už synonymem pro Táborsko. Na jeho příběhu je krásně vidět, co znamená ryzí láska k fotbalu a k jednomu klubu. Jsem proto rád, že jeho dlouholetou a vzorovou činnost můžeme jako Ligová fotbalová asociace ocenit a vyzdvihnout příběh, který je hodný obdivu,“ prohlásil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta při sobotním předání ocenění, které je pojmenována po Františku Hrdličkovi, legendárním funkcionáři Teplic.

Z ocenění měl radost i doktor Balík: „Zprávou, že mám získat Cenu Františka Hrdličky, jsem velice potěšen a mile překvapen. Jsem ve fotbale pěknou řádku let a beru to jako příjemné ocenění mé práce pro fotbal v Táboře. Poctivě říkám, že by se našli potřebnější lidé na tuto cenu, ale já za ni Ligové fotbalové asociaci děkuji. Je to pro mě o to cennější, že Františka Hrdličku jsem znal osobně, vážil jsem si ho, rád na něho vzpomínám. Byl to velice šikovný člověk, srdcař a nadšenec,“ popsal.

Josef Balík začal pracovat u fotbalistů Tábora jako lékař v roce 1976 a od té doby od fotbalu neodešel. Jedinou změnou pro něj bylo období mezi lety 1998 až 2002, kdy se stal prezidentem klubu. Poté se opět vrátil ke své milované doktořině a v týmu FC SILON Táborsko působí doposud. Má tak za sebou více než 1400 zápasů na lavičce.

Jednasedmdesátiletý doktor je vedle svých lékařských schopností znám rovněž díky kufříku, který k němu neodmyslitelně patří, vysoké postavě, díky níž je nepřehlédnutelný, a také zápalu pro fotbal. Za svoji kariéru pečoval a nadále pečuje o zdraví stovek, možná tisíců fotbalistů.

Dr. Balík se zařadil do prestižní skupiny laureátů Ceny Františka Hrdličky, mezi které patří Miroslav Jícha, Libor Kleibl, Jaroslav Janoš či Vlastimil Gabriel. V minulém roce ocenění obdržel Antonín Kříž, dlouholetý manažer pražské Sparty.

Pavel Jahoda, mluvčí LFA