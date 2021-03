Jsem Buzz. Krátké jméno, pár písmenek a je v něm celá moje podstata. Jsem Buzz a jsem kříženec amerického stafordširského teriéra a rhodeského ridgebacka. Jsem Buzz a jsou mi necelé dva roky. Řekl bych, že mám celý život před sebou, ale taky musím říct, že už jsem toho sakra hodně prožil. Něco bylo hodně zlé, něco málo zlé, něco jen zlé a něco sem tam dobré.

Jsem Buzz a jako malý jsem žil u sociálně slabých lidí, rostl jsem ve špatném prostředí s nevyrovnanými lidmi, až jsem vyrostl a dali mě pryč - do mého prvního útulku. A tady to bylo dobré, tady se pracovalo, vytvářelo a přetvářelo, někdo se mi věnoval, staral se o mě. A pak jsem odjel domů - do svého prvního domů. A tady jsem se měl vlastně taky fajn, spousta psích aktivit, postel, nikdy jsem nebyl sám doma, hodně jsem jezdil autem, byl jsem prostě král. Něco jsem ale pokazil, nebo jsem to nebyl já? Každopádně jsem se vydal na svou třetí cestu - do druhého útulku. A teď tady jsem a koukám, jak mi ty dva roky prosvištěly tlapkama. Trochu mi to dělá těžko na srdci, už se mi nechce mluvit a nechám to doříct jiné.

Buzz je bez mála třicet kilo svalů, bez gramu tuku. Je to pes v perfektní kondici, absolutně zdravý a fit. Uhrančivý krasavec, kterému by měly být necelé dva roky, kastrovaný, s absolutně osvojenými hygienickými návyky. Perfektně slyší na své jméno, zvládá skvěle základní povely jako sedni, lehni, pac a pusu. Je velice vnímavý a kontaktní.

Buzz je kompletně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Připraven vyrazit do toho pravého a definitivního domů.

Buzz hledá klidné, vyrovnané lidi, stabilní prostředí, pro svou velikost a neohrabanost bez malých dětí a pro své lovecké sklony bez jiných zvířat. Buzz je sice silné tělo, ale křehká duše, citlivka schovaná v mase svalů. Nedělají mu dobře změny, touží po řádu, po jistotě v neměnnosti. Stereotyp a rutina je to, co v novém domově potřebuje. Bude moc rád vyrážet na dlouhé procházky, běhat s páníčkem canicross, čmuchat nosework či luštit hersenwerk. Výchovný přístup k Buzzovi musí být pozitivní s jasně danými a neměnnými pravidly a mantinely, jakékoliv odbočení z této cesty u něj vyvolává staré vzorce chování.

Máte-li o Buzze zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Buzz bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Buzzovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky