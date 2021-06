Bouřlivý Pancho hledá aktivní páníčky se zahradou

Pancho jako správný revolucionář přišel k nám do útulku jako velká voda, bouřil se a měnil naše přístupy a zajeté strategie, chtěl to všechno jinak. Během pár ní otočil náš svět vzhůru nohama a my se museli učit, hodně učit. Pancho nám dal dar největší, udělal nás o fous zkušenějšími, znalejšími, lepšími, prokázal nám tu nejcennější službu. A my mu teď s tou největší radostí budeme hledat ten pravý domov.

Pancho je kříženec psa typu bull a hledá domov. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz