Sedmého ročníku vinného festivalu Bottled Alive se zúčastní rekordní počet 90 vinařů z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska, Německa, Slovinska, Maďarska, Itálie, Francie a Portugalska. Hlavní ochutnávka se uskuteční v sobotu 20. ledna 2024 v prostorách spolkového domu Střelnice v Táboře od 11 do 18 hodin. Za příspěvek děkujeme organizátorovi akce.

Festival vína festivalu Bottled Alive v Táboře.

Mezi účastníky se představí malí a střední vinaři s průměrnou produkcí 22 tisíc lahví ročně, kteří hospodaří na svých vinicích ekologicky a ve sklepě kromě malého množství oxidu siřičitého do vína nic nepřidávají ani z něj nic neodebírají.

90 vinařů, stovky vín

Hlavní program festivalu Bottled Alive se bude točit kolem setkání a ochutnávání stovek vín. Návštěvníci se budou moct prakticky u každého stánku setkat s člověkem, který víno nejen vyrobil, ale zároveň i šetrně a udržitelně vypěstoval.

Na festivalu je kromě širokého výběru naturálních vín unikátní jeho propojení přátelské atmosféry a obchodu. „To, co před sedmi lety začalo jako malé setkání pro 30 vinařů a 100 návštěvníků, vyrostlo v akci, o které je ve vinařské Evropě slyšet. Kromě velkého zájmu vinařů přitahuje také vinné profesionály a obchodníky od Taiwanu po Oregon. Náš festival je hlavně o společném prožitku, přátelské atmosféře a sounáležitosti, ale také o businessu a kontaktech,” vysvětluje organizátor akce Jan Čulík.

Každé vinařství, které se na festivalu objeví, přiveze unikátní a osobitá vína. „Pokud bych měl vyzdvihnout jen pár, doporučil bych možnost poznat osobně portugalské vinaře João Tavares de Pina a vinařství COZ, kteří se v Česku objeví poprvé. Hodně se také těším na vynikající vinařství Karel Schnabel ze Štýrska, či maďarskou vinařku Réku Koncz,” pokračuje Jan Čulík.

O jídlo se během soboty postará irský kuchař Gareth Storey, který momentálně působí v Lisabonu. Účastníci se mohou těšit na jeho speciality – vnitřnosti všeho druhu.

Své knihy o víně na festivalu představí také dva zahraniční autoři. Angličan Simon J. Woolf přiveze Amber Revolution věnující se historii oranžových, chcete-li jantarových vín a americko-francouzský autor Aaron Ayscough uvede knihu The World of Natural Wine.

Bohatý doprovodný program

Hlavní páteční událostí bude degustační večeře v restauraci Goldie s názvem Dobrá vinice: pocta Petrovi Nejedlíkovi. Petr, který minulý rok odešel, se řadil mezi pionýry naturálního vína na Moravě. Na degustační večeři, která proběhne za účasti jeho ženy Andrey a národní sommeliérky Kláry Kollárové, budou mít návštěvníci možnost prozkoumat staré ročníky jeho vín. Těšit se můžete na srovnání až 20 let starých ročníků a dojde i na legendární Oxanu 1997.

V pátek proběhne také workshop lihovaru Landcraft a žernoseckého vinařství Porta Bohemica. Ten bude zaměřený na vermuty aneb počesku „hořkou”, dříve oblíbený nápoj vzniklý dolihováním a ochucením vína. Workshop proběhne v pátek od 18 hodin ve Vinotéce Coffee and Tee.

Klasická warm-up party proběhne v kavárně Jednota, tentokrát pod vedením brněnského vinného baru KláraBára.

Afterparty s Alma Wines nebo rovnou v Almě

Sobotní ochutnávka skončí v 18 hodin, ale od 21 hodin začíná taneční afterparty s DJs, koktejlovým barem vedeným šéfbarmanem restaurace Alma Pavlem Sochorem a vinným barem zásobeným výběrem z Alma Wines.

Vstupenky na Bottled Alive můžete pořídit přes server GoOut za 850 Kč.

V neděli se bude pokračovat v pražské restauraci Alma, jejíž šéfkuchaři si přichystají speciální čtyřchodové sharovací menu pro dvě osoby. O párování se postará Marko Kovač s Rebeka Gyorfi, organizátoři významého naturálně vinného festivalu Karakterre, který se koná v rakouském Eisenstadtu a v New Yorku.

Od 15 hodin pak proběhne diskuze za účasti předních dovozců z celého světa pod vedením národní sommeliérky Kláry Kollárové: THE FUTURE OF NATURAL WINE: MARKET changes, COSTUMER's behavior, WINEMAKER's options.

