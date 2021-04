Botanická zahrada začíná hrát různými barvami: stále přibývají nové druhy kvetoucích rostlin.

Jaro v táborské botanické zahradě | Foto: Žaneta Šišková

Botanická zahrada ve spolupráci s přírodou stále rozšiřuje nabídku nově kvetoucích druhů rostlin. Arboretum, které se nachází ve spodní části zahrady nabízí téměř každý den překvapení v podobě dalších barev a typů květů na rozkvetlých loučkách. Hajní rostliny mají nyní "volné pole působnosti", a to až do té doby, dokud je nezastíní olistění stromových velikánů, jejichž stín svědčí většinou jen růstu mechorostů. V těchto dnech by návštěvník botanické zahrady mohl obdivovat desítky ladoněk, ladoniček, sněženek, bledulí a nyní již také postupně rozkvétajících sasanek. Pozorný návštěvník by zde možná našel i vzácnou rostlinu kandík psí zub, který zde roste v počtu jen několika jedinců. Jedná se o rostlinu chráněnou a v České republice se přirozeně vyskytuje jen na vrchu Medník ve středních Čechách. V lužním lese již začíná vyrůstat tolik oblíbený česnek medvědí, který se používá jako léčivá rostlina a zelenina. Také keř dřínu láká svými žlutými květy včely k opylení, na konci léta pak jeho zralé plody tzv. dřínky obsahují velké množství vitamínu C.