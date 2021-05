Je to velice nejistý pejsek, při citlivém přístupu milý, kontaktní a snaživý. Hodně toho nezná. Je vidět, že různé způsoby výchovy a nevýchovy v jeho životě mu nadělaly v hlavě zmatek. Je to pejsek, který musí vše dohnat, učit se, pochopit hranice a pravidla, ale má krásný potenciál. Bondy si nechá nasadit náhubek a vodítko. Zvládá základní prohlídku i vyšetření u veterináře. Má moc rád ostatní pejsky, zajímají ho a věříme, že vyrovnaný parťák by mu byl dokonalým společníkem.

ALE! Z jeho minulosti víme, že při nedůsledném přístupu a bez jasného vedení začne zkoušet udávat pravidla on. Poznali jsme, že má-li oporu v člověku, který ví, co dělá, je to pochopitelný a čitelný pes. Přáli bychom si pro něj milovníka kokrů, který toto plemeno zná se vším dobrým i špatným. Páníčka zkušeného, protože ujaly-li by se Bondyho ruce nezkušené, opravdu by asi mohly skončit pokousané. To ale vlastně hrozí u každého psa, prostě mají zuby, a to k životu s nimi patří.

Bondy se pro svou povahu nehodí k dětem, naopak bude moc rád za psího parťáka, vyrovnaného průvodce životem, s nadsázkou i za několik psích parťáků. Hledá páníčka zkušeného, znalého psí řeči, psího chování a vyjadřování. Člověka aktivního, který chce se psem pracovat. Ať už si pod pojmem pracovat představíme poslušnost, agility, coursing, hersenwerk, nosework, dogtreking, canicross či další. Bondy potřebuje práci, činnost, něco, co bude jeho a bude v tom dobrý. Bondy je čistotný, hodí se do bytu i do domku se zahradou se zázemím uvnitř. Úžasný společník by byl pro někoho, kdo pracuje nebo jen tráví hodně času v přírodě. Třeba lesníka, mykologa či myslivce, který je více času venku než-li doma.

Bondy je kompletně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Podmínkou jeho adopce bude kastrace v novém domově.

Máte-li o Bondyho zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Bondy bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Bondymu nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná

Útulek Tábor pro psy a kočky