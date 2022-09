Rastík s námi zvládá vše, jízdu autem, návštěvu veteriny, procházky, prostě celý chod útulku. S láskou je nutné mu dopřát i laskavé, ale pevné vedení, jasné a pro něj čitelné mantinely a hranice. Psí škola, výcvik a výchova pod vedením zkušeného trenéra, tudy musí vést Rastíkova cesta. A pak samozřejmě spousta zábavy, ta nesmí chybět - canicross, coursing, agility, obedince, dogtreking, nosework či hersenwerk. Mládí se nechce nudit.

Rasty se hodí do bytu i do domku se zahradou se zázemím uvnitř se svými lidmi. Hledá akční a podnikavý domov, kde na život se psem bude dostatek času. Po zodpovědném seznámení by mohl odjet ke klidné a vyrovnané psí holčičce, která by mu byla tou největší oporou. Vztah k jiným zvířátkům nemáme ozkoušen.

Rasty je očkovaný, kastrovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem.

V případě zájmu o Rastyho Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život klukovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky