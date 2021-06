Bertík je maximálně čistotný a pořádný pejsek, v kotci si nic neničí, leží si na svém lehátku jako král a čeká, kdy přijde jeho čas. Venku zpočátku na vodítku táhne, brzy mu však dojdou síly a nahodí pohodové tempo. Nový páníček musí počítat s jeho váhou a velikostí, je to pořádný obr, který má dost často svou hlavu. S ostatními pejsky nebyl správně socializován, neumí se k nim vhodně chovat a je potřeba s tím počítat.

Bertík má to, čemu se u lidí říká zastydlá puberta, roztomilé štěněcí manýry, které přetrvají do věku, kdy už úplně tak roztomilé být nemusí. Je to mazel a milovník člověka, dobrák s obrovským srdcem, s nastavenými hranicemi a pravidly chování z něj bude úžasný společník.

Bertík je fit a zdráv, plně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Trápí ho pouze roky nečesaná srst, která se pomalu a postupně bude dávat do pořádku. Podmínkou jeho adopce je kastrace po aklimatizaci v novém domově.

Bertík hledá lidi se zkušenostmi s tímto plemen, kteří znají klady i zápory nádherných japonců, kteří zvládnou velikost psa i jeho povahu, stejně tak doživotní pravidelnou údržbu srsti. Bertík potřebuje rodinný dům se zahradou, ale se zázemím uvnitř domu se svými lidmi. Bertík musí být v novém domově zvířecí jedináček, pro svou povahu se nehodí k jiným psům ani k jiným zvířátkům. Hledá aktivní páníčky, kteří s ním rádi budou vyrážet na výlety, dovádět na zahradě s hračkami a dohoní mezery v jeho poslušnosti.

Máte-li o Berta zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Bert bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Bertovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky