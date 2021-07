Pyrotechnická očista v chráněné krajinné oblasti Brdy opět pokračuje. Po nucené pauze kvůli onemocnění COVID-19 se do určených oblastí vrátili vojáci 15. ženijního pluku, kteří tady vyhledávají starou munici či její zbytky. Pomáhají tak Vojenským lesům a statkům s likvidací nebezpečného materiálu převážně v prostorech bývalých dělostřeleckých střelnic.

Kalibrace detektoru kovu | Foto: prap. Libor Novobilský

Přestože si spousta lidí myslí, že Brdy už jsou zcela otevřené veřejnosti, není tomu tak. „Jsou zpřístupněné pouze částečně. Tyto prostory fungovali od 30 let minulého století jako dělostřelecké střelnice. Pozůstatky z této činnosti jsou tady obrovské,“ říká zástupce velitele týmu pro ničení chemické munice roty EOD (Explosive Ordnance Disposal) nadrotmistr Radek Mazur. Zároveň dodává, že denně se tady nachází desítky kusů fragmentů munice. „I to je hlavní důvod, proč by lidé neměli porušovat zákazy vstupu do míst, které jsou viditelně označeny výstražnými cedulemi,“ říká Mazur.