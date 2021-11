„Závodníky jsme rozdělili do 4 kategorií. Tři byly mužské od nejmladších po nejstarší, a jedna ženská. Počasí nám příliš nepřálo, proto jsme byli rádi, že nakonec všichni v pořádku doběhli do cíle,“ zhodnotil akci hlavní organizátor nadporučík Tomáš Funfálek z 15. ženijního pluku.

Kamenitý terén dal zabrat všem účastníkům. Hlavně i z toho důvodu, že napadl čerstvý sníh. „Počasí samozřejmě sehrálo svoji roli, nejhorší to bylo na vrcholu, kde jsem musel přejít do chůze, abych neuklouzl,“ popsal svoje zážitky z běhu desátník Jáchym Kovář z Fakulty tělesné výchovy v Praze. Právě jeho čas byl ze všech soutěžících nejrychlejší. I v náročných podmínkách a převýšení 650 metrů dokázal udržet tempo 4,30 min/km.

Náročnost tratě potvrdila i nadporučice Kateřina Albrecht Linhartová z 15. ženijního pluku Bechyně, která skončila na druhém místě. „Foukalo, chvílemi sněžilo a byla mlha. Hory nám opravdu ukázaly svoji nevlídnou tvář. Člověk si to ale nesmí připustit a hlavně to v hlavě nesmí vzdát,“ vyprávěla.

Mezi soutěžícími byla i trojice otec a dva synové. 63 letý rotmistr Zdeněk Stodola, který byl zároveň i nejstarším účastníkem závodů, přijel s Petrem a Honzou. „Není to náš první závod. Společně jsme se už třikrát zúčastnili Iron Engineeru v Bechyni. Tam jsme běželi jako tým, v Krkonoších jsme se rozdělili,“ upřesnil svoje zkušenosti se soutěžemi Zdeněk. Přesto ale rodina doběhla téměř ve stejný čas. „Pro nás, jako syny, je to trochu ostuda, že nás strčil do kapsy náš táta, ale na naši obhajobu, on v Olomouci na rozdíl od nás pilně trénuje,“ přiznal kapitán Petr Stodola.

V příštím roce organizátoři z 15. ženijního pluku plánují tuto soutěž zahrnout pod Pozemní síly. „ Nám zůstane organizace, ale získáme podporu i z pozice dalšího stupně velení, i co se financí týče. Rádi bychom tuto soutěž drželi dál vchodu. Hory jsou krásné a byla by škoda, abychom nevyužili to, co nám nabízí,“ dodal Tomáš Funfálek.

Výsledky:

M1

1. místo – des. Jáchym Kovář

2. místo – rtm. Viktor Böhm

3. místo – prap. Miroslav Hvozdovič

M2

1. místo – nrtm. Vlastimil Heinz

2. místo – des. Ivo Zábojník

3. místo - nrtm. Jan Rada

M3

1. místo - nrtm. Stanislav Korvas

2. místo - nrtm. Martin Maceček

3. místo - rtm. Zdeněk Stodola

Ženy

1. místo – rtm. Ivana Doležalová

2. místo – npor. Kateřina Albrecht Linhartová

3. místo – rtm. Monika Bahulová

kpt. Zuzana Králová