V životě se musela velmi obětovat a rozdat pro druhé, hlavně pro své děti, kterých byly desítky. Některé jsou u nás v útulku, jiné v dalších útulcích a neznámo kolik je jich již někde ve světě. Esetka moc potřebuje vyskočit z téhle hrozivě tíživé role a potřebuje začít hledat samu sebe. Najít, co ji baví, co chce dělat, co baštit a s kým si hrát a trávit čas.

Eset je zatím poměrně uzavřená, ale miluje kontakt s člověkem i svou smečkou. S lidmi vychází celkově velmi dobře, ráda je pusinkuje a na procházce se musí nejprve nabažit pozornosti, než se uvolní a začne si čichat. V případě nejistoty umí zkušeně bafnout a zahnat zloducha nebo napravit nevhodné chování smečky. Velmi ráda spolupracuje a učí se nové věci. Stále hledá cestu, jak všem vyhovět a udělat radost. Takže sosá informace a hledá, jak se zavděčit. I proto se rychle naučila základy povelů, hezky zvládá vodítko i dávání pacičky. Eset má předpoklad naučit se hromadu triků a povelů.

Její tělo se zmítá v rozbouřených hormonech, má zdevastované pohlavní ústrojí i psychiku. Jakmile zaberou léky a odezní falešná březost, půjde na kastraci, aby mohla vést normální a zdravý život. Je očkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem.

Hledá moc hodné lidi, kteří vědí, jaké je to žít pro druhé, jaké je to zapomenout sám na sebe, aby pomohli Eset najít cestu k sobě samé. Dali ji moře možností a času, aby zjistila, jak být šťastná. Základem pro její štěstí bude dostatek pozornosti, pohybu a aktivit, aby se nenudila, protože Eset se nikdy nenudila! Nikdy neměla čas na sebe, nikdy si v klidu nesnědla jídlo. Vždy měla hrozně povinností a práce. Co se týče jiných domácích mazlíčků, příliš nevíme, nicméně je teoreticky možné, že by si třeba na kočku zvykla, ale trvalo by to delší čas a vyžadovalo dostatek zkušeností. Vztah ke psům nebude špatný, ale zatím do svého světa nepřijímá jiné jedince než ze své smečky. Věříme ale, že bude reálné ji postupně seznámit s podobně velkým psem. Do adopce samozřejmě může odjet i s jinou argentinkou od nás, ale nutné to není.

Máte-li o Eset zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Eset bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Eset nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Eset je součástí správního řízení. Nyní začíná hledat novou rodinu. Aktuálně bude probíhat seznamování a výběr vhodného majitele. Jakmile bude Eset zvyklá na páníčky a oni na ni, dáme se do administrace. Detailně tyto okolnosti probereme na první seznamovací návštěvě. Právně a papírově to bude trochu náročnější než běžná adopce, ale nejde o nic nemožného. Naše dokonalá Eset za to rozhodně stojí!

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky