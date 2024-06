Komorní pěvecký sbor ze Soběslavi Anonym Voice má 20 let.

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice ze Soběslavi má 20 let. | Foto: Vlastimil Slabý

V evangelickém kostele v neděli 9. června oslavil své výročí vystoupením, v němž sbor představil průřez svojí tvorbou v 21 písních. Současné sestavě vypomohli i bývalí členové. Kdo by neznal skladby Krajina posedlá tmou, Soudný den, Chodci nebo poutníci, Do ráje nevede most nebo Dudy z Edinburghu, samozřejmě v úžasné - anonym voiceové úpravě.

Ve sboru od jeho počátku působí šest členů včetně sbormistryně paní Ireny Molíkové. V repertoáru mají zhruba 300 nastudovaných písní, včetně 130 vánočních.