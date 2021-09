Amonek je odrostlé štěňátko, klučík ve věku 10 měsíců, syn Anubise a Eset. Amonek se po příjezdu k nám hodně bál, nejvíce ze svých brášků, zalézal před námi do boudičky a nechtěl mít s novým světem nic společného.

Božský Amon čeká na nového pána | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Trvalo to ale jen nepatrnou chvíli a pak Amon zjistil, že všechno je jinak, že může zapomenout na prožitý život, na hrůzy utrpení, že už nemusí mít strach, že už nebude mít nikdy žízeň ani hlad. A vyloupl se, vyloupl se do úžasného pana psa, do pravého syna svého božského otce.