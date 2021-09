Aktivní teriér Bowie hledá rozhodného a sebevědomého pána

Bowie je představitel plemene Jack Russel Teriér, jde o temperamentního, svéhlavého a velice inteligentního psa. Je to kopice energie, která chce pracovat, chce se učit, chce konat. Vyžaduje, aby se mu páníček věnoval, aby mu poskytl dostatek pohybu a vyžití obecně. Moc rád bude dělat poslušnost, věříme, že by zvládl složit lecjaké zkoušky, bude milovat agility, dogtreking, coursing, canicross, baví ho hlavolamy, zamiloval by si i nosework.

Pejsek Bowie čeká v táborském útulku na nový domov | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz