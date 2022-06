Akčnímu a hravému Coudymu zemřel páníček. Teď hledá nový domov

Hééj čéče, já jsem nějakej Coudy! Jsem sedmiletej kříženec, to byste neuhádli čeho. Život je paráda, miluju hračky, procházky, dobré jídlo a mazleníčko. Kdo by taky tohle, čéče, neměl rád že, jo? To by musel bejt nějakej blázen, bo co.

Energický bavič Coudy potřebuje nového páníčka | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz