"Bylo to docela akční, vše důležité se odehrávalo dole. A kluci si to docela užívali, ani se nedivím," všiml si Miroslav Kolář. "Údajně jim ale bylo tepleji ve vodě, než na mostě, kde foukalo," slyšel Miroslav Kolář, který rád fotí vše zajímavé.

Petr Haška, kaplan a mluvčí táborského 42. Mechanizačního praporu "Svatováclavského", uvedl, že se jednalo o výcvik aktivních záloh. Ten trval od neděle 20. června do čtvrtk 24. června. "Bylo na programu vojenské plavání a lezení," vysvětlil Petr Haška. Jak to probíhalo? "Účastníci došli pěšky ze střelnice v Dražicích, kde nocovali. Do Tábora šli s plnou polní i zbraněmi na most nad Jordánem. Po družstvech se slaňovali, poslední metr a půl nebo dva metry skočili do vody. Doplavali na břeh a většina zůstala v mokrém, vzali si vybavení a šli zpátky," popsal akci Petr Haška.