Přípravy letošního ročníku tradičního silvestrovského běhu v Soběslavi provázely na poslední chvíli drobné komplikace. Organizátoři zrušili slíbený ohňostroj, přípravný tým sužovala marodka a kouzelník Pet se omluvil v den závodu. Počet závodníků přihlášených předem pomocí webových stránek navíc signalizoval nadstandardní účast. A předpovědi počasí slibovaly déšť. Za příspěvek a fotky děkujeme Lence a Petru Čápovým.

37. ročník Silvestrovského běhu ulicemi Soběslavi. Start hlavního závodu. | Foto: Poskytli Lenka a Petr Čápovi

Nicméně komplikace přicházejí, aby prověřily sílu charakteru – srdcaři z SK Viktoria Tábor a Veterán Car Klubu Soběslav dokázali posílit své řady a v sobotu 30.12.2023 ve 21 hodin stálo uprostřed soběslavského náměstí stanové městečko připravené přivítat běžce a diváky dětských a dospělých kategorií. A kouzelník Pet poslal více než rovnocennou náhradu.

Soběslavský kejklíř Adam Čech se ujal funkce baviče od začátku doprovodného programu, ve kterém se postupně vystřídaly taneční skupiny Lucie Soběslav, Alegrie z Veselí nad Lužnicí a Fresh Dance z Tábora. Silvestrovskou atmosféru na noční náměstí přinesli se svými ohňovými a laserovými show rovněž kamarádi z Fuegnis Písek.

První závod večera – kategorie dětí do 10 let – potvrdil předpoklady. Na jeden okruh okolo náměstí dlouhý 450 metrů se ve 22 hod. přihlásilo rekordních 53 malých běžců. A to byl mumraj! Předjezdce, stejně jako u následující starší dětské kategorie, dělal tradičně Venca Říha na svém atraktivním motocyklu Honda GL 1100, ročník 1980 s postranním vozíkem Watsonian. Skvělý závod sledovaný kamerou ČT a desítkami mobilů rodičů vyhrál Vilém Hojka z RA Olymp Praha v čase 1 min. 33 sekund před Vojtěchem Weberem z Klenovic (01:35) a Martinem Lhotákem z Čbk Sezimovo Ústí (01:35). Nejmladším účastníkem byl tříletý Mireček Míka.

Starší dětí 11 – 14 let běžely ve 22:15 hod. dva okruhy kolem náměstí, tj. 900 metrů. V konkurenci 14 účastníků závodu vyhrál Lukáš Bušta ze Soběslavi (02:43) před rovněž místním Michalem Čápem (02:47) a Přemyslem el Karibem z Prahy (02:54). Nejdéle na tento závod cestoval čtvrtý Šimon Frydryšek ze Slezanu Frýdek Místek. V soupeření na trati se neztratila ani děvčata – Denisa Dušáková z VK Jordán Tábor byla celkově pátá (03:20) před Barborou Stiborovou (03:36). Na trať 900 metrů se omylem vydala a závod dokončila i Monika Slámová, přihlášená do kategorie mladších dětí.

Při následném dekorování dětských kategorií obdrželi 1. – 3. v kategoriích medaile, diplomy a věcné ceny od sponzorů, nicméně zkrátka nepřišly ani ostatní děti. Již při registraci do závodu dostaly drobné dárky a na stupních vítězů navíc medaile, mladší děti pak plyšovou hračku a starší originální batoh ušitý speciálně pro tento závod.

Od 22:30 hod. se registrovali běžci do hlavního závodu. Ten letos měřil 2023 metrů a odehrával se na stejné trati, jako v posledních dvou letech. Startovní pistole třeskla přesně ve 24 hod. a 91 závodníků a dvě družstva (celkem 12 borců) se vydali na trať. Po necelých šesti minutách diváci přivítali potleskem absolutního vítěze Ondřeje Kohouta z Chyšek (05:52) před Šimonem Michálkem z Kardašovy Řečice (05:53). Třetím nejrychlejším závodníkem byl vítěz kategorie muži 26–45 let José Nuno Abreu Pereira z Portugalska (06:24).

Medailisté jednotlivých mužských kategorií:

- do 25 let: 1. Ondřej Kohout z TJ Chyšky (05:52), 2. Šimon Michálek z Kardašovy Řečice (05:53), 3. Zdeněk Didek z TJ Nová Včelnice (06:33)

- 26-45 let: 1. José Nuno Abreu Pereira z Madeira Trail Team (06:24), 2. Ondřej Novotný z TJ Chyšky (06:59), 3. Pavel Kopáček z Bežerovic (07:13)

- 46+: 1. Petr Soukup z HMCC (07:21), 2. Jaromír Habara z Veselí nad Lužnicí (07:32), 3. Jan Habara z Veselí nad Lužnicí (08:17)

Mezi ženami doběhly nejrychleji medailistky kategorie do 25 let s rozestupy jedné vteřiny: 1. Kamila Škrletová (07:57), 2. Andrea Škrletová (07:58), 3. Lenka Sušková ze Sezimova Ústí (07:59).

V dalších kategoriích se na stupně vítězů postavily:

- 26-45 let: 1. Renata Kotápišová z ASK Slavia Praha (08:26), 2. Eva Klimešová ze Soběslavi (08:59), 3. Linda Pospíšilová el Karibová z Prahy (09:41)

- 46+ : 1. Jitka Dušková z Tábora (08:13), 2. Marie Valdová z SK Kardašova Řečice (08:43), 3. Jitka Pecková z Tábora (09:03)

Ze dvou družstev, jež letos obohatily sportovní soupeření o silvestrovský rozměr, vyhodnotili organizátoři jako první Důchodkyně z Rolničky před Hodinovými manžely. Nejstarším účastníkem závodů byl Stanislav Semrád z Kardašovy Řečice (71).

Po doběhnutí všech závodníků zpestřili letos organizátoři čekání na medailový ceremoniál tombolou. V 00:30 hod. začali losovat ze všech startovních čísel šťastlivce, kteří si následně odnesli celkem 18 hodnotných cen věnovaných sponzory závodu. Následně proběhlo dekorování nejrychlejších tří běžců z jednotlivých kategorií, kteří dostali medaile, diplomy a hodnotné ceny od sponzorů. Zároveň měli tu čest vyfotografovat se s putovním pohárem, kterým je plechový nočník z roku 1987. Medaili dostal i jediný čtyřnohý účastník závodu pes Robin. Celkem se závodů zúčastnilo 170 běžců + 1 pes. Kompletní výsledky jsou na www.4timing.cz.

Závody se uskutečnily na asfaltovém povrchu při teplotě okolo 0°C bez srážek. Občerstvení závodníků (čaj + polévka + jablkový závin - vše zdarma) i diváků zajistila se svým stánkem Hospůdka V Růžku a SoStánek.

Stejně jako v minulých dvou letech se i letos dostavila Česká televize, která natočila v rámci projektu TIP Sport Sportuj s námi! několikaminutovou reportáž.

Část výtěžku 37. ročníku bude zaslán Diakonii Rolnička Soběslav jako příspěvek na dopravu jejích klientů z Táborska.

Děkujeme všem závodníkům, jejich doprovodu i divákům, kteří se dostavili opět v hojném počtu a přispěli tak k báječné atmosféře. Všem přejeme do nového roku 2024 pevné zdraví a mnoho naběhaných kilometrů bez zranění.

Za pořadatele Lenka a Petr Čápovi