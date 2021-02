Redaktor Deníku projel během soboty několik vesnic v Jeseníkách. V Malé Morávce, Ostružné i Lipové-lázních narazil na opakující se obrázek. Větší hotely byly vesměs zavřené, o čemž svědčila i netknutá sněhová pokrývka před jejich vchody. Naopak parkoviště před menšími penzionky a chalupami byla často odhrnutá. Stála u nich dvě, tři či čtyři auta s poznávacími značkami z rozličných krajů.

„Myslím, že hotely a velké penziony u nás lidi nepřijímaly. Když jsem jel okolo, viděl jsem, že tam mají zavřeno. V Lipové je i spousta objektů, které patří lidem od Brna nebo od Olomouce, ti jezdili do svého. A viděl jsem také, že tu a tam jezdili turisté i k soukromníkům. Ale nebylo to v masovém měřítku,“ popsal realitu poslední doby starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík.

Jako služební cesta

Vícedenní návštěvníci se nevyhýbají ani Ostružné. „Přijeďte se podívat a uvidíte, kolik jich tady je. Jezdí jich čím dál víc. Před penziony stojí auta. Olomoucké, brněnské, pražské značky. Situace se spíš týden od týdne zhoršovala. Co se bude dít teď, uvidíme teď po víkendu,“ konstatoval starosta Ostružné Roman Roušal s tím, že trendem je pronájem celých chat.

Do Ostružné, pod niž spadají i turisticky vyhledávané lokality Ramzová a Petříkov, přitom zdaleka nejezdí jen lidé, kteří zde vlastní chatu či chalupu.

„Lidé volají ubytovatelům, shání, sami se jim ozývají. Že si tu udělají jako služební cestu nebo se ubytují potají. Některé penziony zákaz dodržují, mají strach, že se na ně přijde. Ale vypadá to, že se jich čím dál víc přestává bát. Vždyť mají problém přežít. Na jednou stranu se jim člověk nemůže moc divit,“ poznamenává starosta Roušal.

Z Brna do Jeseníků vyrazila na víkend i paní Monika s rodinou. „Jsme ubytovaní na jedné chalupě. Jezdíme na ni dlouhodobě, s majiteli se známe roky, vyšli nám vstříc. Na chatě bydlíme sami, chodíme do lesa, nikoho tu nakazit nemůžeme. Chtěli jsme být aspoň chvíli v přírodě a ne pořád zavřeni v činžáku. Už se to nedá vydržet,“ vysvětluje.

Vláda před několika dny zpřísnila podmínky pro ubytování na služebních cestách. Lidé prý tuto výjimku zneužívali a pod záminkou pracovních výjezdů trávili pobyty na horách s celými rodinami.

Mezi turisticky vyhledávané lokality v Jeseníkách patří i Červenohorské sedlo. Ve zdejším hotelu se obchodní cestující ani nikdo jiný neubytuje.

„My jsme toto ubytování vůbec nenabízeli. Od začátku jsem měl strach. Důvod je jasný. Všichni jsme věděli, že to logicky nějakým způsobem koliduje s vládním nařízením. Ubytovali jsme u nás několikrát, ale byla to firma, která pro nás pracovala na rekonstrukci dveří v hotelu nebo nám pomáhala se zasněžováním. Běžné lidi jsme oproti nějakém podpisu, že jsou na služební cestě, neubytovávali. Ani to neplánujeme dělat. Procento takových ubytování by navíc bylo mizivé, nic nám to nepřinese,“ objasnil jednatel hotelu Martin Dubský.

Náhradní řešení? Karavany

I za současných restrikcí lze najít způsob, jak se na horách legálně ubytovat. Chatu nebo chalupu si krátkodobě pronajmout. „Jestli ubytovatelé hledají cestu, jak současná pravidla obejít, to jim samozřejmě doporučovat nemůžeme. Když kontrola porušování pravidel objeví, mohou ubytovatelé přijít o státní podporu,“ upozornil ředitel Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.

Zpřísnění vládních restrikcí v ubytování se podle jeho názoru u části ubytovatelů projeví. „Bylo jednoznačně pohroženo, že ti, kteří pravidla poruší, nedostanou kompenzace a případně je budou muset i zpětně vracet. Řada ubytovatelů, která brala nařízení na lehkou váhu a jsou slabší nátury, s dosavadní praxí skončí. Zvlášť v době jarních prázdnin, kdy jsou avizované kontroly. Ti, kteří jsou přesvědčeni, že restrikce jsou špatně, to budou dělat dál. Jen si najdou jiný model fungování,“ míní Tomáš Rak.

Vítězové současné situace jsou lidé, kteří na horách vlastní chatu, chalupu nebo apartmán. Ostatně před velkým apartmánovým domem nad Ramzovou stálo v sobotu několik desítek aut.

Někteří návštěvníci Jeseníků našli i improvizované řešení. Na parkovišti resortu Kopřivná v Malé Morávce stálo několik obytných karavanů. „Chtěli jsme strávit chvilku v přírodě a jinak to není možné. Byli jsme tu na jednu noc teď odjíždíme. Byli jsme v přírodě, podívat se na hory. Malá Morávka je krásné místo. Jezdili jsme sem už v létě, známe to tady a máme to tu rádi,“ řekl Milan z Prahy.