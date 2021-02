Vstup do země je samozřejmě omezen řadou bezpečnostních pravidel. Podle nových opatření musí být turisté testování proti covidu ve své zemi a to minimálně 72 hodin před příletem, po příjezdu do hotelu a pak ještě po sedmi dnech pobytu na ostrově. Na Srí Lance není povolena absolutní svoboda pohybu. Vláda vytvořila čtrnáct tzv. cestovních bublin, v nichž se budou moci turisté pohybovat bez možnosti kontaktu s běžnými obyvateli, vyčleněno bylo v těchto lokalitách pro cestovatele kolem 180 hotelů.

Jak informuje agentura AP, obnovení cestovního ruchu následuje po analýze pilotního projektu, který byl spuštěn po Vánocích 26. prosince a v němž 1500 ukrajinských turistů navštívilo jednu z těchto připravených bublin.

Ochromující ztráty

Srí Lanka se uzavřela loni v březnu, když vypukla celosvětová pandemie. Dvě mezinárodní letiště přijímala pouze letouny, které přivážely Srílančany ze světa domů. Cestovní ruch je pro tento ostrov v Indickém oceánu životně důležitým odvětvím, představuje přibližně pět procent HDP a přímo zaměstnává 250 tisíc lidí.

Nepřímo pak podle odhadů místního statistického úřadu až tři miliony z dvaadvacetimilionového národa. Ztráty, kterým čelí hotely, restaurace a další na turismus napojené firmy a služby, jsou podle AP ochromující.

Ostrov nedosahuje v porovnání například s Evropou nikterak dramatických epidemických čísel. Od začátku izolace před deseti měsíci se covidem nakazilo 64 tisíc Srílančanů. K včerejšímu dni zemřelo na tuto nemoc 316 lidí. Počty nakažených z absolutních nul, které běžně byly vykazovány ještě v říjnu, se dnes průměrně pohybují kolem sedmi set nakažených za den. Nejvíce infikovaných je v hlavním městě Colombo.

Omezení pro cestovatele v dalších východních destinacích



Austrálie

Pokud byste se chtěli vydat do Austrálie, budete potřebovat s sebou negativní test na přítomnost koronaviru. Australský ministr zdravotnictví Greg Hunt novinářům v Melbourne potvrdil, že test nesmí být starší tří dnů. V mezinárodních letech směřujících do země je povinnost nosit roušky.



„Je to kvůli novým virulentnějším kmenům, které se nyní objevují po světě,“ vysvětlil důvody zpřísnění podmínek Hunt. Změna se netýká cestujících z Nového Zélandu a několika dalších tichomořských ostrovů.



Čína

Čína zavedla tvrdá proticovidová opatření s ohledem na tradiční návaly při cestování kolem lunárního Nového roku. Ten letos bude příští týden v pátek 12. února. Dalším důvodem je nárůst případů ve třech severních provinciích. Nejhorší situace je podle mluvčí Národní zdravotní komise Mi Feng v provincii Chej-lung-ťiang v Mandžusku.



Nový rok je pro Číňany tradiční a nejdůležitější dobou. Navíc je často jediným obdobím, kdy se celá řada migrujících dělníků může vrátit do svých venkovských domovů.



Pokud byste se přesto v těchto dnech chtěli či museli do Číny vydat, budete potřebovat kromě tradičních propriet i negativní test maximálně sedm dní starý. Dále je třeba počítat s tím, že se mohou v následujících dnech podle situace v jednotlivých provinciích objevovat nejrůznější druhy omezení. V nejhorším případě až po kompletní karanténu.



Thajsko

Do Thajska lze přiletět pouze za přesně definovaných podmínek. Jako běžný turista se do země ale stále nedostanete. Pozemní přechody jsou pro turistické účely také uzavřeny. Zemí tudíž není možné ani projet. Pokud se přesto do Thajska dostanete, po příletu se na cizince vztahuje povinná 14denní státní karanténa v hotelu na vlastní náklady.



Přesto Bangkok některá opatření v posledních dnech zmírnil. Počty nakažených zde totiž od začátku nového roku klesají. Už o minulém víkendu znovuotevřely kosmetické a tetovací salony, tělocvičny a fitness centra. Ovšem bary a noční kluby, stejně tak oblíbené kickboxerské haly, bazény, zábavní parky ad. otevřít ještě nemohou.



Thajsko v prosinci minulého roku zažilo oživení covidové nákazy i z důvodu migrujících dělníků ze sousedního Myanmaru, kteří pracují v Bangkoku na trzích s mořskými plody. Druhým epicentrem pak byly místní nelegální hazardní herny.