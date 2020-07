Do Slovinska jen přes vybrané přechody. Mějte čestné prohlášení, radí ambasáda

Čeští občané mohou při cestě do Slovinska nebo přes něj do Chorvatska vstoupit do země pouze na vybraných hraničních přechodech. Turistům, kteří chtějí ve Slovinsku strávit dovolenou, doporučuje česká ambasáda v Lublani mít s sebou čestné prohlášení, že v posledních 14 dnech nepobývali v Moravskoslezském kraji. Češi s trvalým nebo přechodným pobytem v Moravskoslezském kraji musejí předložit potvrzení o rezervaci ubytování a negativní test na covid-19, bez testu musejí do karantény.

Kolona aut na dálnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Slovinská policie bude turisty kontrolovat na hraničních přechodech, bude při tom zjišťovat jejich jména i adresu trvalého či přechodného pobytu. Následně úředníci ministerstva zahraničí přímo na hranicích rozhodnou, zda konkrétní osoba bude umístěna do karantény. I po příletu z dovolené čekejte mírná omezení. Přímo na letišti se lze otestovat Přečíst článek › Slovinská vláda v pátek rozhodla, že Česko, Chorvatsko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Dnes se Česko na tento seznam vrátilo, ovšem s výjimkou Moravskoslezského kraje, který zůstává na žlutém seznamu. Dvoutýdenní karanténě se tak vyhnou jen ti obyvatelé tohoto kraje, kteří se prokážou dokladem o rezervaci ubytování zaplacené ještě před přeřazením kraje do žlutého seznamu a nanejvýš 36 hodin starým negativním testem. Jen nezbytné přestávky Češi ze všech krajů mohu nadále bez rizika karantény projíždět Slovinskem do Chorvatska. Cesta přes slovinské území ale musí trvat nanejvýš 12 hodin a povolují se pouze nezbytné přestávky na cestě. Za tranzit se považuje i cesta vlakem s přestupem ve Slovinsku, ale z jízdenky musí být zřejmé, že cestující zemí jen projíždí, a při přestupu dotyčný nesmí opustit nádraží. Vzhledem k tomu, že Lublaň řadí Chorvatsko na žlutý seznam, platí omezení i pro návrat českých turistů z Chorvatska. Lidé mohou při zpáteční cestě slovinským územím pouze projet, na cestu mají 12 hodin. Petříček: Za komplikace na dovolené by Češi mohli dostat kompenzaci Přečíst článek ›

Autor: ČTK