Čech vyrazil z USA do Evropy. Cestuje ve speciálně upravené veslici

Za dva dny to bude přesně měsíc, kdy náchodský rodák Milan Světlík vyrazil ze Severní Ameriky, kde již 14 let žije, do Evropy. Na tom by nebylo až tak nic výjimečného, kdyby si jako dopravní prostředek nezvolil speciálně upravenou veslici, v níž může spoléhat jen na sílu a vytrvalost svých trénovaných paží. Ty by měly být v zápřahu až 12 hodin denně.

Náchoďák z New Yorku se vydal ve veslici přes Atlantik do Evropy. | Foto: archiv Milana Světlíka

Od startu z New Yorku do cíle na souostroví Isles of Scilly ve Velké Británii to je vzdušnou čarou kolem 5300 kilometrů. Vzhledem k mořským proudům a větrům však bude cíl ještě vzdálenější. Ještě před tím, než veslař vyrazil na svou pouť široširým oceánem, tak odhadoval, že cesta mu bude trvat nejméně čtyři měsíce. Reportáž z Kréty: Památky osaměly. Historii a krásu si užijete bez front Přečíst článek › Prostředí severního Atlantiku, kudy povede jeho trasa, mu nabídne rozmanité počasí. „Budu muset přečkat bouřky a rozbouřený oceán, silný vítr, proudy i vlny, které někdy mohou dosahovat i pěti metrů,“ je si vědom, že nástrahy počasí ho neminou. „Kolik jich bude záleží na štěstí, ale určitě přijdou,“ nepochybuje o tom, že i jeho speciální veslice, která stála kolem 75 tisíc dolarů, se během dlouhé plavby několikrát převrátí. „Ze zkušenosti ostatních počítám s tím, že se převrátím alespoň 20 až 30krát. Loď je na to stavěná.“ První eskymák už na startu To se potvrdilo už těsně před „ostrým“ startem, kdy veslice čelila rozmarům počasí u pobřeží Long Islandu. „Nedalo se s tím nic dělat. Kvůli extrémnímu počasí a vysokým několikametrovým vlnám mi nikdo nemohl pomoci. Dokonce i místní pobřežní stráž mi odmítla pomoc - nabídnutou helikoptéru jsem pro změnu zase odmítl já, nechtěl jsem nechat loď někde roztřískat o pobřeží. Nakonec jsem se přetočil o 360 stupňů, takže jsem si alespoň vyzkoušel, ze se mi loď vrátí po převrácení do původní polohy,“ popsal drama těsně před startem, po němž musel loď opravit. Na Kypr se chystají stovky Čechů. Testy na covid jsou komplikace, říká Asociace Přečíst článek › Loď se bude pohybovat výlučně pomocí vesel – žádný záložní motor nebo plachtu nemá. Zcela bez techniky ale nepluje - elektřinu do baterií dodávají solární panely. Baterie pohání i životně důležitý vodní filtr, který za deset minut přefiltruje z mořské vody jeden litr pitné. Strach ze žraloků? Spíš z velryb Strach z hloubky pod sebou nebo ze žraloků nemá. Je to i tím, že se mezi nimi potápěl a ve velkých hloubkách i pracoval. „To už bych měl větší strach z velryb kvůli jejich jejich velikosti.“ Pohyb jeho veslice mohou lidé sledovat na webových stránkách milanrows.com. Aktuální stav ukazuje, že již týden se veslice pohybuje na relativně malém prostoru zhruba 500 kilometrů východně od Long Islandu. ​ Jiří Řezník

