Lanovky v Krkonoších se v pátek 1. května rozjely poprvé po měsíci a půl, kdy je vyřadilo z provozu nařízení vlády kvůli pandemii koronaviru. Byl to velmi pozvolný start.

Zavřené jsou hotely, penziony, restaurace. Chybí cizinci, kteří nemůžou přes hranice. Svoji roli sehrálo i horší počasí, které v pátek a neděli odřízlo úsek lanové dráhy z Růžové hory na Sněžku. Lanovka totiž nejezdí, pokud rychlost větru přesahuje 60 kilometrů za hodinu. Turisté si tak museli odepřít po převážnou část víkendu cestu až na vrchol.

Starosta přesídlil na lanovku

„Často se proto stávalo, že lidé se kvůli tomu u pokladny otočili, a lanovkou necestovali. V pátek a v neděli se nejezdilo na Sněžku vůbec, v sobotu byl úsek na Sněžku v provozu do brzkých odpoledních hodin,“ popisuje situaci z prvního prodlouženého květnového víkendu zástupce vedoucího provozu Jiří Špetla, do nedávna ještě starosta Svobody nad Úpou, který od 1. dubna působí na lanové dráze v Peci pod Sněžkou jako zástupce náčelníka Jiřího Martince.

V pátek se projelo lanovkou 135 lidí, v sobotu 180 a v neděli 50. Na nejvyšší české hoře byl sníh a teploty pod nulou. V dolní stanici se prodává občerstvení z výdejového okna. Na horní stanici je bistro zavřené. V provizorním režimu je otevřená Česká Poštovna na Sněžce.

Do Pece pod Sněžkou a na Sněžku se vypravil v neděli také kvartet mladíků z Chrudimi. Nahoru se vydali pěšky, zpět plánovali cestu lanovkou. „Vyrazili jsme po obědě od Chrudimi, abychom se nenudili doma. V Peci jsme si dali z okénka hranolky a párek v rohlíku, svezli jsme se bobovou dráhou a vyrazili na Sněžku,“ líčil náplň nedělního odpoledne Milan z Chrudimi.

Poláci vraceli turisty zpět na Sněžku

Podle Jiřího Špetly se v současné situaci nedaly čekat žádné davy návštěvníků, spíše naopak. „Pokud by koronavirová krize nenastala, byla by návštěvnost násobně vyšší. Chybí nám turisté z ciziny, ale i Češi, kteří jsou ještě opatrní. Je zavřená Cesta česko-polského přátelství, tím pádem lidé prakticky nemají kam jít, protože kromě trasy z Růžové hory vedou všechny ostatní cesty přes polské území,“ poukazuje na další faktory.

Polské hranice jsou zavřené a hlídané. „Především v sobotu se stalo několik případů, kdy polská stráž posílala od Slezského domu zpátky turisty, kteří přišli ze Sněžky, a museli se vracet na Sněžku na naše území,“ přidává Jiří Špetla příklad kontrol pohybu na hranicích.

Roušky je potřeba mít i během jízdy

Lanová dráha Sněžka přijala před obnovením provozu několik základních opatření, běžných pro současnou dobu. Týkaly se používání roušek, dodržování dvoumetrových odstupů a důsledné hygieny a čistoty v prostorách toalet, úhrady jízdného platební kartou.

„Na dolní stanici v Peci pod Sněžkou to fungovalo dobře. Lidé přicházeli s nasazenými rouškami, nastoupili s nimi do kabinky. Na stanici na Růžové hoře to bylo ale jinak, vystupovali tam bez roušek. Bylo by určitě vhodné dodržovat opatření a mít roušku nasazenou po celou dobu jízdy, kvůli sobě, ostatním návštěvníkům i pracovníkům lanovky. Je to uzavřený prostor, hosté se v kabinkách střídají,“ upozorňuje Jiří Špetla.

Pracovníci lanovky mají k dispozici roušky, ochranné štíty, nákrčníky. „Můžou si vybrat, co komu vyhovuje. Jeden z těchto ochranných prostředků každopádně musí používat. Ve velíně je k dispozici dezinfekce. Máme dvě směny, které se nepotkávají, střídají se po dvou dnech. Nastupují v půl osmé ráno a končí v půl osmé večer,“ přibližuje harmonogram služeb.

Jakmile v 19 hodin skončí provoz lanové dráhy, pracovníci provedou dezinfekci každé z 32 kabinek. „Otíráme všechno, čeho se lidé dotýkají, sedadla, madla, kliky. Ve stanicích také zábradlí. Dezinfikujeme rovněž pokladnu,“ říká zástupce vedoucího provozu.

Návštěvnost poroste

Uzavření provozu od 16. března využila lanová dráha Sněžka k pravidelné údržbě po zimní sezoně. Odstávku měla tak jako tak původně naplánovanou od 8. dubna do 1. května s tím, že by lanovka přepravovala turisty pouze o víkendech. Vedle obvyklých servisních a kontrolních činností se měnilo gumové obložení na lanovém napínacím hnacím kotouči.

Tento týden, který vyvrcholí druhým prodlouženým víkendem, pokračuje lanovka v provozu každý den. „Očekávám, že s lepším počasím a dalším rozvolňováním opatření návštěvnost poroste. O to více od doby, jakmile ubytovací zařízení dostanou možnost znovu naplnit kapacity, a kdy uvolní opatření Poláci, na kterých jsou Krkonoše hodně závislé,“ předpokládá bývalý starosta Svobody nad Úpou.

„Když jsme měli lanovku zavřenou, tak jsem byl překvapený, kolik lidí se v Peci pohybovalo. Na první prodloužený víkend se udělalo ošklivé počasí a paradoxně tady bylo méně lidí než když byla lanovka zavřená. Poptávka přitom byla velká. Lidé nám hodně psali a zjišťovali, kdy bude obnoven provoz lanovky a jaká je situace,“ dodává Jiří Špetla.