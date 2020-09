Vrcholné dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela patří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Poutní kostel oslavující světce a patrona Jana Nepomuckého stojí na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou od první poloviny osmnáctého století. Půdorys stavby má tvar pěticípé hvězdy, do kostela se lidé dostanou pěti vchody, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Číslo symbolizuje pět ran Kristových a počet hvězd na koruně, která se objevila v místě, kde Jan Nepomucký utonul. Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut světce. V relikviáři kostela se nachází kost s přirostlým jazykem, který na těle Nepomuckého údajně zůstal zachován.

2. Památková rezervace Betlém Hlinsko

Rodiny hrnčířů, tkalců, hračkářů, sedlářů nebo ševců žily v minulých stoletích v centru města Hlinska. Roubené domky řemeslníků z poloviny osmnáctého století jsou od roku 1995 památkovou rezervací lidové architektury. Jedinečný urbanistický celek, po němž návštěvníka provedou turistické informační panely, se nazývá Betlém a je také součástí Souboru lidových staveb Vysočina. V některých domech se konají výstavy a vzdělávací programy, ukázky dílen a původního bydlení. V jednom sídlí turistické centrum a podkrovní expozice dřevěných hraček.

3. Zřícenina Zubštejn

Stojí na vrcholu stejnojmenného protáhlého kopce a tvoří dominantu krajiny v okolí obce Pivonice. Zubštejn nechali postavit ve čtrnáctém století páni z Pernštejna, sloužil jako sídlo pro jednu z větví jejich rodu. Na severní straně chránil hrad hluboký příkop, rod přistavěl také pět dělostřeleckých bašt. Zřícenina Zubštejna je nejmohutnější v okolí, bývala jedním z největších moravských hradů. Dá se z ní dohlédnout na horu Sýkoř, Pohledeckou skálu a téměř až na Brno. K Zubštejnu se také váže řada pověstí, třeba o pokladu, tajné chodbě nebo duchovi dívky, která zde pyká za zrazenou lásku.

4. Jimramov

Okolí rodiště Jana Karafi áta se někdy označuje jako krajina jeho Broučků. Přezdívá se mu také Meran Vysočiny podle italského lázeňského města Merano. Historické centrum Jimramova je městskou památkovou zónou a kromě Karafi átova domu tam turisté najdou také bydliště dalších slavných rodáků – bratří Mrštíků. V Jimramově byste dále neměli minout sochu Karafi átova broučka s textem jejich modlitby, klasicistní zámek, farní kostel Narození Panny Marie nebo kapli svatého Matouše.

5. Devět skal

Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a zároveň druhý nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny měří 836 metrů. Nachází se pár kilometrů od obce Herálec na Žďársku. Tvoří ho devět skalních útvarů podobných skalnímu městu, nejvýše položená vyhlídka se nachází na Hlavním bloku. Odtud se naskýtá téměř kruhový výhled do okolí – na obec Svratka, při dobré viditelnosti i na Kralický Sněžník a Krkonoše. Další skaliska jsou třeba Královský zámek, Pyramida nebo Záludná věž.

6. Kameničky

Malebná víska nedaleko Hlinska s několika roubenými domky a usedlostmi inspirovala nejedno umělecké dílo. Slavnou stopu Kameničky zanechaly v románu Západ spisovatele Karla Václava Raise, který právě sem zasadil děj svého díla. Na nějakou dobu se zde usadil malíř Antonín Slavíček, vesnici i okolní přírodu zvěčnil na desítkách obrazů. Neslavnější z nich nese název U nás v Kameničkách. Nejkrásnější výhled na vísku je z nedalekého Vojtěchova kopce.

7. Čtyři palice

Skalní útvar s nejvyšším bodem ve výšce 730 metrů nad mořem se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Najdete ji nedaleko vesnice České Milovy. Přírodní rezervace byla vyhlášena kvůli ochraně rulových skalních útvarů se zachovalými původními lesními porosty. Čtyři palice tvoří tři hlavní skalní útvary s názvy Děvín, Paličatá a Tvrz a nízký skalnatý hřeben Opomenutá. Dostanete se k nim po turistických značkách od Křižánek nebo obce Svratka.

Mám rád jídlo a gastronomii

KAM NA PIVO

Džekův ranč je restaurace a hotel se stájemi a jízdárnami, mimo to si zde také vaří vlastní pivo v minipivovaru. Celoročně připravují třináctistupňové světlé, nefi ltrované, kvasnicové a nepasterizované pivo, v létě si na Džekově ranči dáte i jedenáctku. Podle sládka chtějí v minipivovaru vařit pivo harmonické hořkosti, lahodné plnosti, zlatavé barvy a chmelové vůně. V roce 2013 získal minipivovar na ranči ocenění Pivo České republiky.

TIP PRO GURMÁNY

V restauraci Tisůvka v obci Cikháj uspokojí gurmány i nenáročné strávníky. Pro první skupinu nabídnou v jídelníčku třeba rolku z telecí kotlety plněnou rukolou a italským sýrem na balzamikové omáčce s bramborovými chipsy, domácí burger z trhané vepřové krkovice nebo lososa na grilu ve smetanové omáčce. Jednoduše si ale také můžete objednat smažený sýr, kuřecí řízek nebo šišky s mákem.

KAM NA KÁVU

Kavárna Café Mandala v Hlinsku se řídí heslem „Nemusí pršet, jen když kafe.“ Pokud i vy milujete kávu, a to za jakéhokoliv počasí, měli byste do Mandaly zamířit na šálek horkého nápoje. Klasickou kávu vaří ze zrnek z pražírny Nordbeans. Kromě espressa, cappuccina nebo fl at white si v Mandale můžete objednat také obilnou kávu. Třeba z čekanky, plodů dubu, s fíky nebo guaranou.

NA ČESKOU KUCHYNI

Na žebra, kotletu, koleno, krkovici, řízky, panenku, tatarák a samozřejmě na pivo vyrazte do Kozlovny U Dvou koček do Nového Města na Moravě. Vegetariáni si mohou dát třeba grilované sýry nebo těstoviny se sušenými rajčaty. Restaurace sídlí ve zrekonstruovaném bývalém selském domě. Posedět u dobrého jídla a pití můžete v unikátním moderním, ale stále tradičním interiéru, kterému dominuje majestátní socha kozla. Vychutnat si ho můžete i na venkovní zahrádce.

Mám rád klid a pohodu

TIP NA VÝSTAVU

Horáckou galerii najdete v prostorách renesančního zámku na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Galerie dokumentuje díla nejvýznamnějších regionálních umělců i českých výtvarníků a jejich děl národního významu. Zhlédnete například díla Vincence Makovského, Josefa Mařatky, Josefa Václava Myslbeka a dalších. Součástí sbírky Horácké galerie je i kolekce hutního skla ze sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

TIP NA VYHLÍDKU

Rozhledna Rosička stojí na stejnojmenném kopci kousek od obce Sázava. V první polovině minulého století stával na vrchu letecký maják, po jeho zbourání během války ho nahradila dřevěná věž. Současnou rozhlednu a vysílač postavili v roce 2001. Celková výška věže je přes čtyřicet metrů, vyhlídková plošina je ve výšce čtyřiadvacet metrů. Naskytne se vám z ní kruhový výhled na Posázaví, Českomoravskou a Křižanovskou vrchovinu, Žďárské vrchy, Železné hory, Matějovský rybník i kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

SKVĚLÝ WELLNESS

Pokud si potřebujete odpočinout, jistě oceníte nabídku Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou. V něm vás čeká relaxační bazén s masážními lehátky a vířivka. Ve wellness si pak užijete parní aroma saunu a dvě suché sauny a také solnou jeskyni. Vyzkoušet můžete také Kneippovu lázeň, jejíž střídavé proudy teplé a studené vody mají blahodárné účinky na celé tělo.

Lenka Kročilová, Iva Kovačičová