„Evidujeme výrazný nárůst denních tržeb. Například jenom za Bulharsko jsme obratově na vyšších číslech než ve stejném období minulého roku,“ konstatuje Jana Ondrejechová z CK Blue Style.

Informace o cestování po koronaviru najdete v našem speciálu ZDE

Podobně mluví i zástupci dalších prodejců a organizátorů dovolených. „Prodej zájezdů jsme obnovili v pondělí. Hned první den se prodaly stovky zájezdů a zájem pokračuje i v dalších dnech,“ říká i Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

Podobný trend vidí i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Lidé reagují na nově obnovený prodej a ve velkém také uplatňují vouchery za zrušené zájezdy. Roste i počet návštěv na pobočkách a spolu s tím i objem prodaných pobytů," uvádí.

Brzy na analýzy

Podle některých ohlasů ze zákulisí jsou sice prodeje za počátek června ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba pětinové, ale zatím je to prý předčasné porovnávat. Většina cestovek totiž začala prodávat teprve tento nebo minulý týden.

„Je vidět, že Češi čekali na jasná pravidla a informace a k moři chtějí mnozí z nich i letos letět,“ říká Andrea Řezníčková z cestovní agentury Invia.cz. „Ceny jsou srovnatelné s loňskem, prodeje se tedy naplno rozjíždí. Letos to ale bude určitě menší číslo než loni. Češi si tak můžou užít letní dovolenou na nepřeplněných plážích,“ dodává Řezníčková.

Evropa vede

V zájmu Čechů chtivých cestování zatím jednoznačně vedou dovolenkové destinace v evropských zemích. a nákupy odráží takzvaný semafor ministerstva zahraničí, která státy EU rozdělila na kategorie podle rizika nákazy koronavirem.

„Největší zájem je podle očekávání o země, které jsou označeny zelenou barvou, konkrétně hovoříme o leteckých zájezdech na řecké ostrovy a do Bulharska, dále jsou žádané autokarové zájezdy do Chorvatska a do maďarských lázní.“ říká Eva Němečková, tisková mluvčí společnosti Čedok. „U pobytů s vlastní dopravou je největší nárůst u Chorvatska, Rakouska a Maďarska,“ upřesňuje. Podobně u dalších prodejců vedou Řecko, Bulharsko či Chorvatsko.

Za pyramidami

Čeští cestovatelé ale sní také o dalších destinacích, kam byli po léta zvyklí jezdit. „Na call centru evidujeme obrovský nápor s dotazy, kdy bude zahájen prodej do Egypta, Turecka a Tuniska,“ říká Petr Kostka z EXIMtours.

Část cestovek zatím s prodeji do těchto zemí vyčkává kvůli uzavřeným hranicím. Další neváhají. „Prodáváme zájezdy na září do Turecka a Egypta,“ uvádí Řezníčková z Invia.cz. „Klienti objednávají podzimní a zimní dovolené v exotických destinacích, jako jsou Maledivy, Jamajka, Zanzibar,“ říká Němečková z Čedoku s tím, že Turecko a Egypt poptávají lidé na září a podzim.