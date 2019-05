ANO Desetimilionový stát není v globálním světě malým hráčem. Je nulovým hráčem. V Evropské unii jsme rovni těm největším a nejvyspělejším. Vytváříme evropskou politiku. Řadu rozhodnutí, která pro nás nejsou prospěšná, můžeme blokovat, zvrátit nebo zmírnit. Na druhou stranu nám nikdo nemůže diktovat. Ukázala to nedávná minulost, kdy jsme spolu s dalšími středoevropskými zeměmi odmítli kvóty na přerozdělování uprchlíků.

NE Rovnost v Unii je formální, stejně o všem rozhodují Německo s Francií. Malé země se musejí pod hrozbou trestů většinou podrobit. Tak je to i s těmi kvótami. Komise nám vyhrožuje odebráním dotací, vzpurné země jsou nyní souzeny Evropským soudním dvorem. Jednotná Evropa se drží svých zásad, které nikdo neodhlasoval a vnucuje je i těm, komu se to nelíbí. A to bez ohledu na vůli místních občanů.

Dotace pomáhají hospodářství

ANO Česko získalo od vstupu do Unie čistých sedm set miliard korun. Evropské peníze pomáhají prakticky všude. Rekonstruují se za ně zničené památky. Postavili jsme za ně čističky, které zásadně změnily k lepšímu životní prostředí. Města a vesnice dláždí za tyto peníze chodníky, staví veřejně prospěšné budovy. Unie pomáhá opravovat silnice a budovat dálnice. Bez nich by naše zemědělství dočista živořilo.

NE Dotace jen křiví trh. Jedněm dávají výhodu proti jiným. Navíc státy nemohou rozhodnout, jak dárky od EU použít. Z nesmyslných důvodů jde velká část prostředků na takzvané měkké programy, tedy například na různá školení. To jen živí pofidérní poradenské firmy a nepřináší to žádný prospěch. Tam, kde bychom potřebovali pomoc, peníze chybí. A pokud si obce zvyknou, že stavět se bude, jen když jsou dotace, co se stane, až příliv skončí?

Máme výhody z jednotného trhu

ANO Česká ekonomika je otevřená, export je pro nás životně důležitý. Obchod s EU přináší sta tisíce pracovních míst. Odbourání celních a dalších bariér svobodného obchodu je pro český průmysl klíčové. To, že jsme součástí největšího společného trhu na světě, pomáhá ekonomice k tomu, aby postupně doháněla bohatší státy.

NE Jednotný trh je sešněrován nesmyslnými předpisy. Každý si vzpomene na to, jak jsme museli přejmenovávat tuzemský rum a pomazánkové máslo. Unie trpí dvojí kvalitu potravin. Němci mají pod stejnou značkou kvalitnější jídlo. České průmyslové výrobky jsou kvalitní a levné, našly by si cestu do světa i bez iluze jednotného trhu.

Unie zlepšila život v Česku

ANO Už přihláška a asociační dohoda měly na Česko dobrý vliv. Přijali jsme zákony rozšiřující svobody a zajišťující práva menšin. Země mnohem víc dbá na ochranu přírody. Mladí lidé mohou cestovat za babku a studovat v jiných zemích mnohdy zadarmo. Lidé mohou odjet na zkušenou a dostat práci prakticky kdekoli. Díky EU není Česko postkomunistická země, ale součást prosperujícího Západu.

NE Země ztratila podstatnou část suverenity a ztrácí ji čím dál víc. Zákony nám diktuje Brusel. Unie se změnila z jednotného trhu na byrokratickou nadstátní organizaci, která vnucuje zemím svou vůli. Sporný hospodářský pokrok zdaleka nevyváží to, že Česko znovu přišlo o většinu samostatnosti a musí se řídit cizími příkazy.