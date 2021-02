Vlastní domek se zahradou je bezpochyby pro mnoho rodin splněním snu, byť s vědomím, že hypotéka zatíží rodinný rozpočet na mnoho dalších let. Nejsnadnějším a finančně nejdostupnějším způsobem je najít vhodný typový projekt.

Vysněný dům | Foto: shutterstock

Typové projekty jsou určeny pro rovinaté nebo jen mírně svažité pozemky. Musíte proto sladit své představy s reálnými možnostmi. Poraďte se s projektantem, který ověří, jestli se vybraný objekt z katalogu vejde na pozemek, případně ho tam umístí a připojí na inženýrské sítě. Dodavatelé nabízejí možnost projekt upravit, orientaci domu je však možné jen zrcadlově převrátit. Za další změny si budete muset většinou připlatit. Problémem mohou být zásahy do nosné konstrukce. O tom, co, jak a za kolik bude možné případně v projektu upravit, se informujte co nejdříve.