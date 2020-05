Nové dispoziční řešení pochopitelně nemusí kopírovat původní, dívejte se do budoucnosti. Rodině s malými dětmi se budou během příštích let hodit dvě umyvadla, zatímco s blížícím se seniorským věkem spíš než vanu oceníte bezbariérový sprchový kout se zabudovaným sedátkem.

Zvažujte, co budete v koupelně opravdu potřebovat. Vždy pamatujte na dostatek prostoru, abyste se v ní mohli pohodlně pohybovat a nenaráželi přitom do zařizovacích předmětů. I v malé koupelně se budete chtít osušit po vystoupení z vany nebo sprchy, také na to bude potřeba dostatek místa.

Při plánování rozmístění sanity a nábytku v návaznosti na umístění vodovodních baterií, vypínačů, zásuvek a světel vám pomohou volně dostupné počítačové programy. Navštívit můžete koupelnové studio, kde projekt společně navrhnete do všech podrobností a uvidíte výstup ve 3D. Všechny předměty, které si chcete kupovat, si pečlivě předem prohlédněte. Přestavba koupelny je náročná a nákladná záležitost, chyby se napravují jen těžko, proto je její pečlivé naplánování zásadní.

Než se pustíte do bourání stěn, prověřte si umístění těch nosných. V případě radikálnějšího zásahu budete muset přizvat statika, spoustu práce zvládnete svépomocí, nicméně spolupráce s odborníky z oboru elektroinstalace či instalatérství bude potřebná.

Celý článek čtěte v magazínu Bydlení, který je součástí regionálních Deníků a tentokrát vychází mimořádně už ve STŘEDU 6. května!

Dále se ve středečním magazínu Bydlení dozvíte:

- Rodinný rozpočet v době koronaviru

- Inspirace – na chalupě u les

- Poradna – nebojte se, zeptejte se

Předplaťte si Deník s pravidelnými čtvrtečními přílohami již od 76 Kč měsíčně, (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.