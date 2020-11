Tak už zase balíme. Tímhle povzdechem se s příchodem sychravých podzimních dnů loučívá se svou chalupou ve Šluknovském výběžku Milan. „Letos jsme sezonu začali kvůli nouzovému stavu mnohem dřív a strávili tu vlastně skoro celé jaro a léto,“ přiznává.

Stejně jako jiní chataři a chalupáři během let svůj rekreační objekt i přilehlý pozemek přizpůsobil tak, aby tu o víkendech, svátcích a letních prázdninách pohodlně mohla přebývat celá jeho rozvětvená rodina. O to náročnější ovšem pak bývá příprava na zimu, kdy dům zůstává opuštěný. Během uplynulých zimních měsíců neobydlená chalupa přestála několik vpádů hlodavců i poškození střechy tíhou sněhu.

„Zazimování je náročná akce. Každé opomenutí může mít s příchodem jara ničivé důsledky. V našem případě to ale také znamená logistickou operaci, během níž musíme odvézt řadu spotřebičů, kterých je rok od roku víc, o potravinách a dalších věcech nemluvě. Navíc musíme pořádně zabezpečit ty, které zde ponecháme,“ konstatuje s povzdechem.

Voda, elektřina, potraviny

V první řadě byste měli před příchodem zimy vypustit všechna potrubí a odčerpat vodu z nádrží. Teploty pod bodem mrazu způsobují, že voda v potrubí, čerpadlech či nádržích zamrzá, pomalu se rozpíná a zvětšuje svůj objem. Výsledkem mohou být zničené topné systémy, popraskané radiátory nebo zamrzající vodoměry s částí rozvodů. K tomu připočtěte ještě škody, které způsobí voda vytékající z popraskaného potrubí ve chvíli, kdy rozmrzne.

Měli byste se také postarat o vypuštění splachovacích nádob, bojleru a čerpadel. I pračku a myčku zkontrolujte, vypusťte a odpojte je od přívodu elektřiny. Než se zbavíte vody v ohřívači či kotli, vypněte elektřinu a ohlídejte, abyste je na jaře omylem nezapnuli dříve, než je zase napustíte. Topné těleso by mohlo vyhořet. Problémem však je, že prázdná nádoba bojleru nebo vnitřní stěny potrubí rychleji korodují, proto se lze vypouštění vyhnout tím, že do odpadů v umyvadle, ve dřezu a v toaletě nasypete sůl nebo nalijete denaturovaný líh, který mrznutí vody zamezí. Skříňku s vodoměrem před náporem mrazu ochrání osvědčený polystyren.

Zdroj: Deník/ ArchivV rámci zazimování byste měli také vypnout nepotřebná elektrická zařízení, vytáhněte je ze zásuvky, a pokud to bude možné, vyhoďte pro příslušný okruh pojistky. Bílá technika, kterou ponecháte v provozu i během zimního období, potřebuje pro svůj chod určitou teplotu. V kuchyni, kde zůstane zapnutá chladnička, budete muset zajistit, aby neklesla pod minimální potřebnou hodnotu. Tu zjistíte podle klimatické třídy uvedené na spotřebiči. Pokud je to tedy možné, ledničku i mrazák raději vyprázdněte, vyčistěte a vytáhněte ze zásuvky.

Do zapomenutého jídla se s chutí pustí potkani a myši, kteří v zimě hledají každou škvírku a větrací otvor, které vedou k potravě. Pro uchování rýže, mouky, cukru nebo luštěnin poslouží kovové nebo skleněné nádoby, které dobře těsní a odolají nájezdům hlodavců. Nicméně do mouky mohou vlézt třeba moli, proto raději i trvanlivé potraviny odvezte z chalupy. V bezpečí před myškami nejsou ani peřiny a oblečení, v nichž se s chutí zabydlí. Proto vše uložte do vakuovaných pytlů, a také knihy uložte tam, kam se hlodavci nedostanou. K obraně před jejich nájezdy slouží klasické a stále účinné pastičky, mírnější cestu nabízejí různé zvukové odpuzovače. Nejlepší je samozřejmě včas utěsnit všechny otvory, jimiž by se mohla zvířátka do chaty či chalupy dostat. Odložené oblečení, především huňaté vlněné svetry, je také rájem pro šatní moly. Před vykousanými dírkami je uchrání uložení do plastových obalů nebo odpuzovače, které pověsíte do skříně.

Zkontrolujte také střechu, podívejte se, jestli nejsou poškozené trámy a střešní krytina. Aby nenasněžilo do komína, zkuste na něj dát kryt. Listí a větvičky, které napadají na podzim do okapů, je před příchodem zimy nutné odstranit, aby mohla ze střechy odtékat dešťovka.

Pořádné dveře a zámek

Zatímco „hibernaci“ rekreačního objektu zvládnete během víkendu, o řádné zabezpečení se musíte postarat s předstihem. Vloupání a krádeži nikdy stoprocentně nepředejdete, ale můžete zlodějům aspoň co nejvíce zkomplikovat práci. „Základem zabezpečení jakékoli nemovitosti jsou kvalitní bezpečnostní dveře a zámek v minimálně třetí či čtvrté bezpečnostní třídě, který zloděj jen tak neotevře,“ říká Martin Mundl, bezpečnostní expert společnosti Assa Abloy.

Podle pravidla pěti minut platí, že pokud se nezvaný host za tuto dobu nedostane dovnitř, pravděpodobně pokus vzdá. „Pokud se rozhodnete pro výměnu zámku, poohlédněte se po systému hlavního a generálního klíče,“ doporučuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz. Můžete si v něm sjednotit všechny zámky na jeden společný klíč, kterým zamykáte dům a související objekty. Správný zámek by měl být doplněn bezpečnostním kováním, dalším krokem může být osazení bezpečnostních dveří s vícebodovým zámkem, samozřejmě včetně bezpečnostních kovových zárubní. Důležitá je také samotná kvalita dveří, která vždy napovídá, jak bezpečnost své chaty či chalupy aktivně řešíte.

Dobrým nástrojem pro orientaci při nákupu je pyramida bezpečnosti, která vám jednoduše umožní optimální výběr zámku, kování, dveří i ostatních mechanických zábran,“ připomíná Martin Mundl.

Ochránit je třeba také okna, podle odborníků právě na ně majitelé rekreačních objektů někdy zapomínají. Od věci proto rozhodně není jejich viditelné mechanické zabezpečení bezpečnostním kováním a zámkem.

„Mříže v oknech jsou stále velmi účinnou ochranou před zloději, která navíc může plnit estetickou funkci. Bezpečnostní fólie zase zpomalí vstup nechtěného návštěvníka do objektu, vedle toho snižují riziko náhodného rozbití skla třeba při fotbálku, a pokud k němu dojde, udrží střepy na místě, aby se nikdo nezranil. Při výběru se řiďte bezpečnostními atesty a hledejte vhodný tip fólie pro daný účel,“ vysvětluje odborník z Assa Abloy. Ačkoli to některé zloděje neodradí, stále se vyplatí umístit na okna a dveře nálepky, že je objekt střežený.

Ohlídejte si, aby cenné věci v domě nebyly zvenku viditelné oknem či průhledem nebo škvírou. Až budete opouštět chatu či chalupu, také zkontrolujte, jestli jsou skutečně zavřená, ne jen dovřená, půdní nebo sklepní okénka. Na chalupách se k uskladnění nářadí či zahradní techniky využívají bývalé stáje, chlévy či stodoly, právě zabezpečení těchto objektů lidé mnohdy podceňují. Vrata udržujte v dobrém stavu, aby nebylo snadné je vypáčit.

Neměl by samozřejmě chybět kvalitní visací zámek ve třetí nebo čtvrté bezpečnostní třídě, jehož třmen má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání nebo úderům kladiva, případně i zvýšenou ochranu proti povětrnostním vlivům, ta usnadní manipulaci za každých podmínek. K visacímu zámku přidejte masivní petlici, která odolá úderům sekery nebo kladiva. Uskladněnou sekačku lze ještě dodatečně ochránit lankovým nebo řetězovým zámkem, ve variantách se zvýšenou odolností proti přeštípnutí a přeříznutí či rozbití kladivem. Zahradní techniku a nářadí je možné také zabezpečit speciálními mechanismy typu X Safety Box.

Pobídkou k násilnému vniknutí do víkendového obydlí může být žebřík, sekerka či jiné nářadí, které necháte v nezabezpečeném zahradním domku, kůlně nebo jen zapomenete na zahradě. Před zazimováním je proto dobré i tohle zkontrolovat.

Detektory pohybu a kamery

Když zabedněné okenice do daleka nehlásají, že dům je uložený k zimnímu spánku, je dobré vyvolat dojem, že v chatě či chalupě stále pobýváte. Jednou za čas zajeďte rekreační domek překontrolovat i během zimního období, odkliďte sníh nebo spadané větve. K léty osvědčeným patří občasné kontroly kamarádských sousedů, kteří vám v chatě vyvětrají, v podvečer rozsvítí světla a možná zatopí v kamnech.

K nim můžete přidat některý ze způsobů elektronického zabezpečení. Detektory pohybu, spínače světel, senzory otevření oken a dveří ve spojení s bezpečnostními kamerami, propojené s mobilem, jsou stále dostupnější a využijete je i na samotě u lesa, kde není zavedena elektřina. Navíc jejich instalaci zvládnete sami. Vyžadují však připojení k internetu, stačí jednoduchý 4G modem se SIM kartou a základním datovým tarifem, k přenosu poplachové zprávy pak poslouží sítě IoT (internetu věcí).

Ale pozor, vždy je třeba zkontrolovat pokrytí signálem mobilního operátora. Čidla na bázi internetu věcí vydrží na baterie velmi dlouho a připojení zajišťují specializovaní operátoři, zde je ale třeba zkontrolovat, zda takové čidlo bude v oblasti na signálu. Kamery a senzory umístěné v chalupě či jejím okolí budou navíc velmi užitečné i během letní sezony. Můžete například zkontrolovat počasí nebo si na dálku ověřit, jestli jste před odjezdem domů zavřeli všechna okna a dveře.

Pokud hledáte ještě důkladnější ochranu svého víkendového útočiště, nabízí se varianta s elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na dispečink pultu centralizované ochrany. Monitoring v ceně několika stovek za měsíc si můžete objednat jen na zimní období a součástí ceny bývá i výjezd zásahové jednotky v případě poplachu. „Elektronický zabezpečovací systém se dá libovolně rozšiřovat pomocí drátových či bezdrátových čidel. U chalup se často zapomíná například na záplavová čidla, častým rizikem v zimě totiž nemusí být vloupání, ale mrazem popraskaná voda v potrubí a zatopení objektu. Podobně lze myslet také na požární kouřové čidlo,“ připomíná Jan Huml, technický ředitel Securitas ČR.

Pronajmout si lze jen mobilní elektronickou zabezpečovací sadu, takzvaný holiday kit, s několika čidly. Sami nebo s asistencí odborníka je umístíte v objektu, sada funguje i na baterie a nepotřebuje proto trvalé napájení. Kdo nemá štěstí na vstřícné sousedy, může si pro klid duše objednat náhodné kontroly pracovníků bezpečnostní agentury. Během zimy tak máte jistotu, že třeba jednou či dvakrát týdně někdo vaše víkendové útočiště osobně zkontroluje.