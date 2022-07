Pravá revoluce ovšem nastala uvnitř. Active Tourer je prvním automobilem značky se spalovacím motorem, který má zcela nově pojatý interiér. Na první pohled je zřejmý prohnutý displej, který v sobě zahrnuje jak digitální přístrojový štít, tak centrální multimediální displej. Mezi sedačkami je mohutná loketní opěrka, která plynule přechází v jakési ovládací centrum. Nalézají se tady jak volič převodovky, tak přepínač jízdních režimů, ale také startovací tlačítko, spínač parkovací brzdy či ovladač hlasitosti audiosystému.

Pod tímto „velínem“ je pak prostor na odložení třeba dámské kabelky. Mně se toto pojetí interiéru líbí. Jen bych se přimlouval, aby se někde našlo místo pro klasické knoflíky pro nastavování klimatizačního systému. Takto je nutno šátrat po displeji.

Díky výše položené střeše je i vzadu prostor pro urostlé jedince. Za řidiče s výškou 186 centimetrů si stejně velký člověk sedne s rezervou pěti centimetrů před koleny. Stejně velkou vrstvu vzduchu pak bude mít i nad temenem.

Zavazadlový prostor není na auto, které na délku měří jen necelých 439 centimetrů, vůbec malý. Lze ho ještě zvětšovat díky možnosti posunu částí zadní lavice. Uvítal bych ale více háčků na zavěšení tašek nebo nějaké další praktické detaily.

Pod kapotou testovaného vozu pracoval dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel. Je až neskutečně tichý a zcela prost vibrací. Navíc úsporný. Během celého testu jsem zaznamenal průměrnou spotřebu 5,3 litru.

Agregát, který dobře spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou skýtá i dostatek potenciálu pro předjíždění v táhlých kopcích se stoupacími pruhy. Podvozek není přehnaně tvrdý, zvládá i velmi komfortní jízdu po proděravělém asfaltu.

O zpomalování se auto do značné míry umí postarat samo. Chce totiž získávat co nejvíce rekuperační energie, a proto třeba před křižovatkou, zatáčkou nebo za pomalejším vozidlem přibrzďuje. Sám jsem v tu chvíli ještě na pedál nešlapal. Nejprve mě to trošku vylekalo, ale pak jsem si řekl, že to vlastně k rodinně zaměřenému autu pasuje. Uvidíme, zda k tomu BMW přistoupí také u sportovněji laděných modelů.