V minulých letech jsem se služebně zúčastnil řady ústních maturitních zkoušek v různých školách. A tak jsem měl možnost porovnávat jejich úroveň. Ať už v předmětech mně blízkých, tedy odborných, tak i ve všeobecně vzdělávacích. Asi nejvíce mne zaujala maturitní zkouška z jazyka mateřského – tedy českého, která se v posledních letech ve své ústní části scvrkla pouze do rozboru literárního díla. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem se i já snažil řadu tehdy povinných děl přečíst, nebo k nim alespoň sehnat (internet nebyl) obsah. A věru to nebylo vždy jednoduché.