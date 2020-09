Jakkoli si vždycky říkám, že v zájmu zachování radosti ze života nebudu číst komentáře na sociálních sítích, ve dvou případech to občas nedokážu dodržet.

Foto: Deník

Po řadu let to jsou dopravní nehody s účastí motocyklisty a od letoška také covid-19. V obou tématech se utkávají dvě nesmiřitelné skupiny. A je pozoruhodné, že v obou případech jedna ze skupin si je zcela jista, kdo za „to“ může, častěji než data používá obrat „ví se“, případně „to vždycky“, je podstatně nenávistnější, demagogičtější a užívá hrubší a zkratkovitější jazyk. No nic, mrkněte se na ta témata sami…