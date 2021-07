Autor je spisovatel

Podle průzkumu agentury Median vnímají Češi řešení covidové krize až na desátém místě mezi tématy voleb. Je to špatná zpráva pro opozici. Babiš totiž v době pandemie tahal za slabší provazy na obou stranách politického spektra: zatímco vzdělanější část společnosti premiéra obviňovala, že zanedbal bezpečnostní opatření, jeho ekonomicky slabší voliči ho kritizovali za to, že vůbec lockdowny zaváděl.

Ačkoli byly sociální sítě plné protestů, žádný politik na profilaci proti očkování a karanténám nevyrostl. Flákanec Volný do průzkumů nepronikl a překvapení letošní předvolení kampaně – Robert Šlachta – se proti vakcínám nevymezoval. Pokud nepřijde v září nová mutace, covidová kapitola je za námi a vracíme se ke starým známým tématům.

Pro podstatnou část ještě nerozhodnutých voličů budou volby referendem o jediné věci – o tom, co je normální a co ne. Pochopil to dobře Miloš Zeman, když napadl transsexuály. To, že jsou divní, si totiž myslí skoro každý, jen slušnosta ohledy velí neříkat to nahlas. Prezident žádnými ohledy netrpí a teď pouze zopakoval svůj osvědčený postup s migranty, kdy tenkrát šokovanému televiznímu štábu BBC oznámil, že tu žádné nechceme.

Teď se bitevní pole rozšířilo. Aféra Dominika Feriho opět ukázala, jak virtuální představu o společnosti šíří určitá část liberálně levicových médií. I když byl po Feriho odstoupení předpovídán koalici Spolu páda ztráta hlasů, pravicová koalice posílila a TOP 09 má dokonce 7,5 procenta hlasů! Naopak ztrácejí Piráti, jejichž podporovatelz Mladého Pirátstva pomohl celou aféru vyvolat.

Zatímco tedy levicová média Alarm, Deník Referendum a Deník N lkají nad tím, jak se Česká republika propadá k Orbánově diktatuře, jak tu panuje „kultura znásilnění“ (citát Alarm), netolerance a necitlivost, lidé to vnímají jinak. Když jde holka v nocis klukem na byt a k něčemu tam dojde, tak to odmítají považovat za znásilnění,o transsexuálech si myslí své a migranty tu nechtějí.

