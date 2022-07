Rychlost a efektivnost. Tyto dvě věci veřejnost vyžaduje po politicích v dobách krize. Babišova vláda ji za covidu zklamala. Po Putinově agresi na Ukrajinu si s prudkým zdražováním energií a sociálními kompenzacemi neví rady ani Fialův tým. Pětitisícový bonus na děti do osmnácti let byl kritizován ze všech stan, stejně jakoklientsky nepřívětivý příspěvek na bydlení, kvůli němuž lidé museli vyplňovat mnohastránkový formulář. Euforii z přátelského přijímání uprchlíků vystřídaly hádky o ubytovací a školní kapacity. Nadšení z integrace nových žáků zchladil průzkum společnosti PAQ Research.Podle sociologa Daniela Prokopa pětina mladistvých ukrajinských běženců úplně vypadla ze vzdělávání a jen dvacet procent se intenzivně učilo česky. Od září tudíž bude ministr školství společněs hejtmany a starosty řešit obří problém, neboť malé Ukrajince nelze ponechat ulici. Obávám se, že v tomto směru žádná propracovaná strategie neexistuje.

Zatímco politici si dobré známky nezaslouží, obchodníci jsou na tom lépe. Včerejší tisková konference generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše a investora Jozefa Síkely, který se náhodně stal ministrem průmyslu a obchodu, ukázala, jak by to mohlo fungovat. Díky jejich společnému tahu na branku Česko získalo jistotu tří miliard kubíků zkapalněného plynu, když si pronajalo část plovoucího LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu. Spolu s kapacitou zásobníků by to mělo saturovat českou spotřebu plynu v nadcházející topné sezoně.

Úspěch ČEZ na aukci navíc sníží závislost ČR na ruském importu o třetinu. „Jde o významný krok na cestě návratu k bezpečným dodávkám energií za dostupné ceny pro české občany a firmy,“ řekl Beneš. Evidentně ví o krizovém řízení víc než straničtí lídři. Síkelovi slouží ke cti, že nemachroval a nechal jednat profíky.