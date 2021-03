Premiér Andrej Babiš mluvil se svým ministrem školství Robertem Plagou o podobě maturit. Nikoliv před měsícem, ba ani před týdnem, ale dvě hodiny předtím, než o jejich podobě šéf resortu informoval veřejnost. Vnímáte tu absurditu?

Foto: Deník

Plaga sice není denně na obrazovce a příliš často nechodí ani na tiskové konference po vládě, ale o to víc komunikuje se zástupci školských asociací. Proto včera přišel s konečným materiálem, k němuž nemají odborníci připomínky. Mimochodem přesně tak by to mělo fungovat ve všech resortech.