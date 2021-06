To bylo strachu, vzruchu a zloby! Letošní maturity měly být podle některých politiků a středoškoláků uznány z moci úřední. Bez testů a zkoušení. Sněmovna dokonce přijala usnesení, jež mělo ministra školství Roberta Plagu (protizákonně) donutit, aby to zařídil.

Jeho znění podpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD a Dominik Feri z TOP 09. Prý se to podle nich kvůli covidu a zavřeným učebnám nedalo zvládnout. A Plaga by měl hned skončit, pokud neposlechne. Svého času si to myslel i premiér Babiš.

Šéf resortu se nedal, přijal řadu úlev, avšakz řádné zkoušky necouvl. Výsledek? Didaktické testy Cermatu z češtiny i matematiky dopadly lépe než loni. Neuspělo jen 4,9, respektive 16,8 procenta maturantů. Žáci se zkrátka dokázali připravit i distančně. Teď budou jistě rádi, že to dali, a po školní části získají plnohodnotné maturitní vysvědčení. I díky ministrovi, který odmítl být předvolebním populistou. Možná proto, že už nikam nekandiduje.