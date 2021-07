Zdá se vám zvolený titulek nekorektní a novinářsky nepřijatelný? Měli byste pravdu, kdyby byl můj. Vypůjčila jsem si ho ale z mailu seniora J. Š.z Ostravy, který má jasno: „Proč jsou vedoucí představitelé našeho státu na Západě v nelibosti? Protože kříží zájmy Němců a Babišův Agrofert je potřeba postupně likvidovat, vždyť je to přece český podnik, a tomu je třeba zabránit!“ Podle čtenáře by Evropská unie měla nechat všechny národy svobodně žít a pracovat. „Ti, co vystupují proti Babišovi v europarlamentu, jsou zradou na našem lidu jako bonzáci, kterých bylo v minulosti dosti,“ píše J. Š. a přidává další rozhořčená slova na adresu průzkumů společnosti Kantar.cz, která hnutí ANO nevěstí volební výhru, zaprodaných novinářů, obhajoby práv homosexuálů, islamistických nájezdníků.

Tento šestasedmdesátiletý pozorovatel politického ruchu byl dlouhá léta členem ODS, nyní je voličem ANO.Proč se o jeho názorech tolik rozepisuji? Jsou typické. Andrej Babiš je v očích mnoha starších lidí, kteří nijak nesympatizují s minulým režimem nebo KSČM, zárukou ochrany tradičního běhu života. Česko Čechům s podporou evropských dotací. Migranti ať táhnou, odkud přišli. Daně co nejnižšía důchody co nejvyšší. Neziskovkám zatnout tipec a nechat slevy na jízdném. Ekologové jsou teroristi, avšak přírodu máme rádi. Homosexuálové mohou v klidu žít, ale ať se nikde nevystavují. Škrtněme inkluzi a do škol vraťme osnovy.



Andrej Babiš je ve své podstatě světoobčan, který dobře chápe nezbytnost jednotného evropského trhu a milion plus jednu výhodu členství České republiky v EU, pro homosexuály by chtěl uzákonit manželství a rád by dal co nejvíc peněz matkám samoživitelkám. Dobře však ví, na jakou strunu brnkat v kampani, protože chce být znovu premiérem, aby mohl škrtnout covidový rok a předvést se jako skvělý manažer. Dělá pro to všechno, včetně nevybíravých útoků na soupeře. Co dělají oni?

Naprosto nic. Z Babišových vyzyvatelů se činí jen Robert Šlachta, který si po volbách klidně může říct o post ministra vnitra. Kde jsou Piráti, STAN, ODS, lidovci? TOP 09 raději nejmenuji, protože po kauze Feri, s nímž drží basu Miloš Zeman, je opravdu lepší, když není vůbec vidět. Šéfa ODS Petra Fialu prý nijak neznepokojuje prezidentovo prohlášení, že premiérem jmenuje lídra vítězné strany, tedy Andreje Babiše z ANO (to by podle aktuálních preferencí agentur Median, CVVM a Ipsos skončilo první). Fiala je přesvědčen, že záležet bude na tom, kdo bude mít 101 hlasů.K této číslovce má ovšem, pane profesore Fialo, daleko blíž Babiš se Šlachtou, Filipem a Okamurou než dvojblok Piráti/STAN a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).