Jsem rozezlený, a to velice. Případ čachrů s dotací na závěrečný turnaj Ondrášovka Cupu, který se hrál vloni v Hradci Králové, se mě totiž bytostně dotýká. A to ze dvou pohledů.

Foto: Deník

Zaprvé vykukové shrábli peníze, které jdou z veřejných zdrojů. Tedy i z mých daní. To, že parta kolem hokejového rozhodčího a fotbalového bafuňáře Petra Laciny, která klání pořádala, finance vrátila, mě fakt nebere. Kdyby se na nic nepřišlo, půl milionu by jim zůstalo, tak to prostě je.