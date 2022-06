Válka trvá už sto dnů. Podle představ Kremlu měla trvat sto hodin. Dnes netušíme, jak dlouho ještě může ruská agrese proti Ukrajině trvat, kdy se podaří Ukrajincům otočit situaci na frontě, kdy připraví západní sankce Rusko o tolik peněz, že na pokračování války nezbude. Nebo kdy se stane něco jiného, dnes neočekávaného, co Kreml donutí agresi ukončit.Samozřejmě jsou tu i jiné, horší možnosti. Použití jaderných zbraní ze strany Ruska, ukončení západní solidarity s Ukrajinou a podobné pohromy, které by Ukrajince donutily kapitulovat. A uznat, nejméně dočasně, ruské vítězství. Pro další vývoj na našem kontinentě by něco takového mělo katastrofální důsledky. Zvláště pro státy naší velikosti.