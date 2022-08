Dnes by vláda měla projednat a zveřejnit podobu energetického sociálního tarifu. Možná ovšem bude ladit dál. Stejně jako válečnou daň, druhý pětitisícový bonus na dítě, normativy pro příspěvek na bydlení atd. Nezlehčuji to, vládnutí je těžká a zodpovědná práce. Žijeme však v nestandardních časech, které hrozí explozí negativních emocí.

Kolega, který vždy volil ODS, mi třeba řekl, že tuto vládu už jeho pravicově smýšlející kamarádi do jednoho zavrhli. „Ať proboha dělají aspoň něco, ale oni se tváří, že je všechno v pohodě. Než je smetou podzimní nepokoje,“ pronesl s tím, že by se měli jet podívat na Babišovy mítinky. Tam je vždy sice pár hlasitých odpůrců, ale většina nadšených expremiérových příznivců. A ti si budou při nadcházejících trojích volbách pamatovat, že jediný politik, který za nimi osobně přijel, byl Andrej Babiš.

Zklidněte se, prosím

Včera jsme se kupříkladu dověděli, že ministr školství Vladimír Balaš (STAN) je na Ukrajině. Což o to, témat k diskusi s jeho protějškem je přehršel. Jenže šéf resortu má tady a teď úplně jiné úkoly. Vím, že nemůže zařídit školám levnější nákupy elektřiny a vylobbovat vyšší teplotní stupně ve třídách, levnější obědy a kroužky. To musejí dělat zřizovatelé, tedy obce a kraje. Ale co když na to nebudou mít? Spustí se zase online výuka? Má se větrat kvůli covidu, nebo nevětrat, aby žáci neumrzli? Zkrátka ministr školství nemá být ve Lvově a Kyjevě, ale na schůzi vlády a pak mezi hejtmany, starosty a řediteli. A řešit, domlouvat, vyjednávat.

Totéž platí o vztahu kabinetu s kraji. I ty mají obrovské potíže s kontrakty na energie. Budou zřejmě muset volit mezi teplem a svícením ve zdravotnických a sociálních zařízeních a opravami silnic. Zatím to nevypadá, že by s nimi někdo z centra mluvil.

Ministři by se měli probudit, protože jinak by se jim mohlo stát to, o čem mluví „jejich člověk“ Miroslav Kalousek: defenestrace.