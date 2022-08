Neustále se připomíná, jak je důležité do měst přinášet zeleň. Jak bojovat rostlinami proti stále se zvyšujícím teplotám. A pak to dopadne stejně jako vždy. Na rohu ulice vyroste skleněná kostka s vydlážděným prostorem a jedním květináčem. Ovšem jde to i jinak.