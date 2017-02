Zvolte si Sportovní hvězdu Táborského deníku za rok 2016

Táborsko – Další ročník ankety Sportovní hvězda Táborského deníku právě odstartoval. Návštěvníci tohoto webu mohou v příštích dnech zvolit sportovní hvězdu za loňský kalendářní rok, a to z níže uvedené nominace.

Redakce Táborského deníku vybrala šest kandidátů na zisk trofeje, a to z řad jednotlivců i kolektivů. Na vás nyní bude určit, který z nich se z ní bude radovat. Uzávěrka hlasování je stanovena na úterní půlnoc.

Slavnostní vyhlášení Sportovní hvězdy Táborského deníku se také letos uskuteční v rámci programu Plesu sportovců, a to v sobotu 4. února v sále hotelu Palcát.

Nominace

Atletika Tábor, organizační tým. Dostat do Tábora třikrát během osmi let nejvýznamnější závod tuzemského kalendáře – mistrovství České republiky mužů a žen – to je obdivuhodný výsledek práce a nadšení. V loňském roce navíc atletika od Jordánu vyšperkovala program šampionátu přelomovou novinkou: poprvé v historii se jedna z mistrovských disciplín uskutečnila mimo stadion! Vrh koulí na historickém Žižkově náměstí se těšil obrovské pozornosti diváků a nadchl i samotné aktéry soutěže.

Jan Chotovinský, fotbalista (FC MAS Táborsko). Nehraje za A-mužstvo druhou nejvyšší soutěž, přesto se jednoznačně řadí k nejvýraznějším hráčským osobnostem klubu FC MAS Táborsko. Zkušený třiatřicetiletý stoper je symbolem zarputilosti, bojovného ducha a je na něj stoprocentní spolehnutí. Jeho obětavosti a přirozené schopnosti lídra týmu s radostí využívají trenéři „béčka" FC MAS, které si z podzimní části sezony ponese do jara jednoznačný a nesmírně těžký úkol: záchranu v České fotbalové lize. Pozitivní přístup a za všech okolností stoprocentní nasazení Jana Chotovinského se jim bude vždy hodit.

Josef Mareš, florbalista (1. FbK Tábor). Být v něčem nejlepší, to se v jakékoliv sportovní soutěži a odvětví cení. Právě takovou oporu mají v současné době ve svém středu divizní florbalisté 1. FbK Tábor. Ti se úspěšně vrátili na pole republikové soutěže a hájí ve své skupině průběžné 5. místo. Sedmadvacetiletý hráč je nejvýraznějším tahounem svého týmu a patří k ústředním postavám celé soutěže. S 29 přesnými zásahy kraluje pořadí střelců, a protože k nim přidal ještě 14 asistencí, atakuje také výsluní kanadského bodování divizní skupiny C.

Jan Mašek, judista (Sokol Tábor). Když se v loňském roce objevil mezi nejlepšími jednotlivci hlavní ankety Nejúspěšnější sportovec Táborska, reprezentoval v ní táborské vodní pólo. Už v té době ovšem sbíral pozoruhodné úspěchy v soutěžích juda. Právě v tomto srdnatém sportu nadále rozvíjí svůj obrovský talent a na jeho kontě přistály další úspěchy. Ten nejvýraznější se zrodil v listopadu loňského roku, kdy vybojoval na mistrovství České republiky v Brně stříbrnou medaili. Pod Špilberkem měl navíc opravdu jen krůček ke zlatu…

Tomáš Matušík, hokejový trenér (HC Tábor). Lední hokej v Táboře prožívá na druholigové scéně skvělé období a dodává své bohaté historii nové a nové radostné příběhy. Pod euforií, jakou jeho fanoušci díky úspěchům týmu ve třetí nejvyšší soutěži prožívají, je výrazný rukopis jeho kouče. Emotivní a náročný lodivod okamžitě vrátil mužstvo z krajské ligy zpět do republikových vod, hned vzápětí ho dovedl až do baráže o první ligu a tento úspěch dokázal se svou družinou v následujících třech letech zopakovat ještě dvakrát.

Školní basketbalový klub Borotín. Basketbalová „chovná stanice" borotínských Tygřic nepřestává udivovat svým entuziasmem a kvalitou. Díky tomu se z nevelkého městysu na Táborsku prodrala až do nejširšího republikového povědomí. Její reprezentantky dominují na divizní scéně i v celorepublikových školních soutěžích, coby opory se prosazují i při hostování v ligových týmech, a vůbec se starají o vysoký kredit borotínského basketbalu. V současné době rostou potencionální naděje pro klub také v Jistebnici. Tým ŠBK má v naší anketě příležitost dovršit zlatý hattrick.