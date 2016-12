Zvěrotickým se o kulturu starají Zoufalé manželky

Zvěrotice - Abeceda Táborského deníku nás dovedla k předposlednímu písmenu.

Zvěrotická kronikářka Marie Dvořáková.Foto: Jiří Dintar

Zvěrotice se nacházejí jen dva kilometry severovýchodně od Soběslavi. Žije zde zhruba 350 obyvatel. Legenda praví, že kdysi dávno přišli do kraje Doudlebové, jeden ze tří slovanských kmenů z Podunají, jež se měly v raném středověku od 6. do 7. století podílet na osidlování jižních Čech. Společně pak tyto tři kmeny měly položit základ zdejšímu slovanskému osídlení, které se v 10. století během přemyslovské expanze spojením s kmeny Čechů stalo předpokladem pro vznik českého státu.

Současná archeologie prokázala, že jižní Čechy byly skutečně osídleny jiným slovanským etnikem z Podunají než zbytek Čech.

Lidé se usadili na vyvýšených místech a na nich pak také založili osady, které dostaly jména po svých zakladatelích. Tak jako Klen založil Klenovice, tak i Zvěrota, Kvasej, Svak a další příslušníci rodu založili nové osady kolem soutoku Lužnice a Černovického potoka. Tak měl vzniknout název Zvěrotice. Další z možných vysvětlení názvu vesnice je to, že v dřívějších historických dobách v kraji rostly husté lesy s hojností zvěře. První písemná zmínka o Zvěroticích pochází z roku 1369.

Nejstarším historicky doloženým držitelem vesnice je pak Petr ze Dvorce, jenž měl se svou ženou Vratou z Adlaru pouze dceru Markétu, provdanou za Kunše z Olbramovic, předka rytířského rodu Dvořeckých z Olbramovic erbu orlice. Když Vrata zemřela, vyprosil si Kuneš roku 1460 na králi Jiřím po své choti jako odúmrť ves Zvěrotice s dvěma mlýny a přilehlými lesy.

O dění v obci v 18. století není téměř nic známo. Teprve 19. století se vynořuje opět jasněji. Jsou to jen pouhá data, ale důležitá tím, že je podle nich možné alespoň z části usuzovat na rozsah obce. V kronice je zaznamenáno, že 9. července 1828 uhodil blesk do stavení sedláka Jílka a vyhořelo 18 stavení. Jen o pět let později, dne 13. října 1833 o posvícenské zábavě vyhořelo opět šest statků. Po roce 1849 patřily Zvěrotice ke Klenovicím. Roku 1874 se odloučily jako samostatná obec v sousedním okrese Soběslav.

Jak se ve Zvěroticích dnes lidem žije, velmi dobře ví kronikářka Marie Dvořáková, která se do vesnice vdala před 48 lety. Kroniku obce vede už od začátku 90. let. „Myslím, že se tu máme dobře. V poslední době se u nás hodně opravovaly například silnice a také kapličky, jejichž stav nás už dost dlouho trápil," říká Marie Dvořáková.

Že se ve vsi snaží, dosvědčuje i právě prováděná oprava místního rybníka. „Je to takzvaný nebeský rybník. To znamená, že nemá žádný přítok ani odtok. Je napájený pouze dešťovou vodou. Není to ale jediné, co obec dává do pořádku. Máme tady nově opravené silnice i obě kapličky. Ta na návsi je od loňska opět vysvěcená. Navíc se podařilo postavit nové multifunkční sportovní hřiště včetně zázemí," vyjmenovává Marie Dvořáková, co všechno se u nich již změnilo.

Ve vesnici také dodržují tradiční zvyky, každý rok například připravují loučení se zimou, neboli vynášení Morany. O kulturní život se tu stará především místní spolek Zoufalé manželky. „Pořádají pravidelně plesy a různé akce pro děti," vysvětluje Marie Dvořáková. V obci také fungují dobrovolní hasiči a je zde i myslivecké sdružení. Co však místním chybí, je obchod. Přišli o něj už před několika lety. Alespoň hospodu se jim však podařilo zachovat.

Jiří Dintar