Ztrátu svých zahrádek nesou statečně

Sezimovo Ústí - Na staveništi, které se postupně promění v dům s pečovatelskou službou a denní stacionář, vládne na konci srpna stále klid.

Miloslava Kvasničková už letos zasadila jen brambory.Foto: Deník / Alena Šrámková

Za plotem staveniště jsou dosud vidět jen hromady suti ze zbourané školky a velké žluté stavební buňky uzamčené na pevné zámky. Po čilém stavebním ruchu ani památky, a tak rámus a prach ze strojů nekazí poslední dny letního času. Se zářím ale klid vezme za své, stejně jako zahrádky za zdejšími domy, s nimiž bude nové zařízení sousedit.

„Nedá se nic dělat, já to chápu,“ říká Miloslava Kvasničková nad svým kusem země, do níž letos zasadila už jen brambory. Zatímco pěstitelé sklidí svou poslední úrodu, firma OHL ŽS, která dům pro město postaví, se již ujme práce. Na dokončení dostala od investora 19 měsíců.

Staveniště si převzala po podpisu smlouvy v polovině července, ale s prací nespěchali. „Domluvili jsme se, že zahájíme stavbu v průběhu září. Lhůtu na stavbu jsme dostali poměrně dlouhou, tak jsme potřebovali v klidu dokončit jiné zakázky,“ vysvětluje Jiří Kápl, ředitel divize OHL ŽS pro Čechy.

Nové stavbě musejí ustoupit zahrádky, které si tu lidé obdělávali dvě desítky let. Nové sociální zařízení potřebuje parkoviště, které políčka zruší.

Některé hospodyňky, jako například Miloslava Kvasničková, si dokázaly poradit. Pro bylinky nebo kytky si našly jiné místo u domu, které nebude stavbě překážet. „Našla jsem si řešení, takže se zrušením zahrádky nemám problém. Navíc mám jinde i velkou zahradu, tady mi stačí, že budu mít po ruce bylinky. Člověk nikdy neví, kdy takové zařízení bude potřebovat, ale všichni na zrušení zahrádek nemáme stejný názor,“ připouští.

VÍCE RUCHU

Jaroslava Treglerová má štěstí, že její zahrádce se parkoviště vyhne. Pouze kolem obdělaného záhonu jí nově povede cesta. Z likvidace oázy zeleně za domem radost ale nemá.

„Je mi to líto, už tu nebudeme mít takový klid, ale ten dům s pečovatelskou službou je ve městě potřebný a zřejmě pro něj nebylo jiné místo,“ říká seniorka a při pohledu na hromady suti za plotem vzpomíná, jak do zbourané školky chodily její děti. „Je už ale jiná doba, jinak se žije a lidé mají jiné potřeby, tak stavbu chápu,“ dodává.

Na podpis pod smlouvou o stavbě domu s pečovatelskou službou čekali v Sezimově Ústí 25 let. Již na počátku 90. let tehdejší vedení radnice dobře vědělo, že jednou k této investici musí dojít. Dospět k cíli se však podařilo až letos za vlády Martina Doležala. Jiří Kápl z OHL ŽS předpokládá, že dílo dokončí s tříměsíčním předstihem, tedy do Vánoc roku 2018. Firma dům městu postaví za necelých 90 milionů s DPH.

CELKEM 56 BYTŮ

Budoucí obyvatelé v první fázi získají objekt s 24 byty, denním stacionářem, kuchyní a jídelnou. Projekt je připraven tak, aby se v případě potřeby mohlo dostavět dalších 32 bytů.

U výběrové komise uspělo architektonické řešení, které upoutalo řešením společného veřejného prostoru, do něhož bude vidět z většiny oken bytů. Téměř všechny pokoje pak budou orientovány na jih, s výhledem na volnočasové aktivity, s nimiž se počítá i v zahradě.

Centrem bloku pak vedou vertikální komunikace, které společně s rozlehlým atriem vytvoří srdce celého areálu. Jak před časem Táborskému deníku řekl projektant Jiří Šťáva, atrium by mělo sloužit jako zimní zahrada i místo k setkávání.