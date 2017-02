Způsob, jakým se to rozjelo, jsem nečekal, přiznává Sportovní hvězda Josef Mareš

Tábor – Letošní ročník ankety Sportovní Hvězda Táborského deníku se ocitl pod neochvějnou florbalovou nadvládou.

Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Tábor 2016.Foto: Pavel Šácha

Příznivci táborského útočníka Josefa Mareše vzali několikadenní internetové hlasování útokem a smetli ambice ostatních pěti nominovaných. Při sobotním slavnostním ceremoniálu v hotelu Palcát si tak došel pro cenu právě tahoun divizního týmu 1. FbK a aktuálně nejlepší střelec celé soutěže.

Sám jste říkal, že už jen nominace do ankety pro vás byla překvapením, a teď máte dokonce v rukách cenu pro vítěze…

„Je to vážně příjemný pocit. Už jen za tu nominaci musím poděkovat. Kamarádi tu anketu objevili na internetu, a způsob, jakým se to pak všechno rozjelo, jsem opravdu nečekal. Všem za to patří velký dík."

V soutěži se zatím daří nejen vám, ale také celému týmu, který se před sezonou vrátil do republikových vod. Očekával jste to?

„Jsme samozřejmě spokojeni. Páté místo je super, protože jsme v podstatě nováček soutěže. Důležité je, že se chytili mladí kluci a náš věkový průměr se snížil. Do budoucna je tady postaráno o to, aby se tým dostal třeba ještě výš. Jsou opravdu moc šikovní."

Jaké jsou vaše osobní plány pro zbytek sezony?

„Hlavně ji dohrát bez zranění (úsměv)… Jak už jsem řekl, bylo by fajn, kdyby se nám dál dařilo jako týmu. Všechno ostatní je v podstatě navíc, i když mne samozřejmě těší, že se mi daří, i že jsem se dočkal tohoto ocenění. Je ale třeba říct, že zásluhu na tom má celý tým. Hlavně pak kluci z naší lajny David Vodrážka a Petr Kutner, se kterým hraju už dlouho a klape nám to."