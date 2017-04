Zlodějka skončila na pranýři

Jistebnice /VIDEO/ – Po deseti letech musel purkmistr Luboš Kunovský potrestat další mladou hříšnici, Denisu Barcalovou. Kradla na tržišti, a tak skončila v poutech a v rukou katů, kteří ji potupně v žebřiňáku přivezli k pranýři a hlavu ji na několik hodin vsadili do klády, což je letošní vylepšení jistebnického pranýře.

Ten na návsi stojí již deset let a má být výstrahou pro každého, kdo by se chtěl protivit vrchnosti. Pro záchranu Denisy se z davu lidí dychtících po vykonání přísného trestu ozval jen jeden statečný hlas. Purkmistr nechal za všeobecného souhlasu na několik hodin připoutat ke kůlu i tuto odvážnou ženu. Obě si tak vytrpěly hanbu a výsměch desítek spoluobčanů, které svolal zvoník.



Pranýř tu nechali v roce 2007 postavit členové Spolku emancipovaných kluků sympaťáků (SEKS) a má připomínat, že snad právě v Jistebnice se v roce 1757 konal poslední soud s čarodějnicí. Hranice tenkrát nakonec nevzplála, protože hony na čarodějnice mezi tím zrušila osvícená panovnice Marie Terezie.



„Přesně se neví, zda právě v Jistebnici se konal ten poslední, ale určité prameny to zmiňují, ovšem nešlo o ženu, nýbrž o muže,“ doplňuje purkmistr k historii inkvizičních procesů, které se praktikovaly tři století.



Pravé čarodějnice se ale v Jistebnici slétnou až v sobotu večer, a to před půl sedmou na náměstí. Společně s obyvateli města pak potáhnou na kopec Majdalena, kde je nečeká nic příjemného. Zatímco lidé se u ohně budou bavit, je budou sžírat jeho plameny.