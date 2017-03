Zlatým Ámosem se stal Jihočech Lukáš Lis

Praha /VIDEO/ - Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal učitel češtiny a angličtiny Lukáš Lis ze základní školy Soběslav. Lis vyhrál i hlasování na internetu a stal se zároveň Ámosem sympaťákem. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) ho korunovala Ámosem češtinářem.

Když viděl scénky ostatních soupeřů, v tichosti si říkal, že nemají šanci. Opak je však pravdou, třiatřicetiletý češtinář Lukáš Lis ze ZŠ Komenského v Soběslavi přesvědčil, že on a jeho třída dětí jsou nejlepší. "Vůbec jsem nebyl nervózní, protože nejdříve jsem dostal titul Ámos češtinář a Ámos sympaťák, tak mi bylo jasný, že to už mi musí stačit," říkal si před oznámením výsledků. Oficiální korunovaci si užije v sobotu při Kantorském plesu, kde ho čeká i tanec s ministryní.¨

ČTĚTE TAKÉ: O titul Zlatého Ámose bojují dva Jihočeši z Táborska



Scénku vymysleli, připravili a společně také sehráli jeho žáci. Také proto by korunku nejraději věnoval jim. "Celé to byla jejich práce, já jsem tam jen seděl," posílá dík své třídě, která ho do Prahy doprovázela. První reakce byly nasnadě: veselý jekot i slzy radost. A Zlatý Ámos? Prý teď vůbec netuší, co všechno se kolem děje a jen rozdává rozhovory novinářům.



Po soutěži celou třídu čekají další příjemnosti: navštíví německý Legoland, protivínskou krokodýlí farmu a prohlédnou si zákulisí České televize.